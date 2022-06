Peste 3 milioane de kilograme de deşeuri au fost adunate în cadrul campaniei 'Curăţăm România'

Peste 3 milioane de kilograme de deşeuri abandonate au fost adunate în cadrul campaniei "Curăţăm România", iniţiată de Ministerul Mediului. La cele 4.000 de acţiuni de ecologizare au participat aproximativ 85.000 de elevi, angajaţi ai instituţiilor din subordine şi voluntari, conform news.ro.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tánczos, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, bilanţul campaniei "Curăţăm România”. Iniţiată la începutul lunii aprilie, campania, care a avut ca slogan „Vrem o ţară fără deşeuri abandonate!”, a reuşit să mobilizeze zeci de mii de persoane care au participat la activităţi de ecologizare şi educare în spiritul dezvoltării unei atitudini responsabile, al respectului faţă de mediu şi faţă de comunitatea din care fac parte.

"Curăţăm România este campania lansată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea susţinerii autorităţilor locale care au vrut să se implice în ecologizarea suprafeţelor unde sunt deşeuri abandonate. Am avut zeci de mii de voluntari şi au participat mii de angajaţi de la instituţiile subordonate. Am fost în foarte multe şcoli, unde am avut câte două sau trei întâlniri pe săptămână, în cadrul acţiunii intitulate Dialoguri Verzi cu elevii. A fost o experienţă unică şi trebuie repetată şi dusă mai departe. Mă bucur foarte mult că Ministerul Educaţiei şi Administraţia Prezidenţială s-au gândit, în Programul România Educată, şi la educaţia de mediu şi vom avea, începând cu anul şcolar 2022-2023, Săptămâna Verde în şcoli”, a subliniat ministrul Barna Tánczos.

La rândul său, secretarul de stat Bogdan Radu Balanişcu, coordonatorul campaniei, a declarat că s-au realizat peste 4.000 de acţiuni de ecologizare la nivel naţional şi au fost organizate peste 400 de Dialoguri Verzi în şcoli.

"Ne-a bucurat să vedem interesul şi entuziasmul elevilor pentru această tematică. Acest lucru ne dă speranţă că generaţiile următoare vor reuşi să facă mai mult pentru mediu decât reuşeşte generaţia noastră (...). Considerăm că a fost o campanie bună, cu un semnal puternic la nivel naţional şi este un tip de acţiune pe care dorim să o repetăm cu o anumită frecvenţă".

Astfel, în cadrul campaniei, au fost adunate peste 3 milioane de kilograme de deşeuri abandonate, iar la acţiuni au participat peste 20.000 de elevi, peste 30.000 de angajaţi ai instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea şi în colaborare cu MMAP şi aproape 35.000 de voluntari.

În total au fost 4.000 de acţiuni de ecologizare şi aproximativ 400 de dialoguri verzi.

În ceea ce priveşte implicarea UAT-urilor, 531 au depus cerere de finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu, în valoare de aproximativ 5 milioane lei. Până la 19 mai, au fost aprobate 210 dosare, cu o valoare de 1.9 milioane de lei, iar după această dată, au mai fost analizate şi urmează a fi aprobate 185 de dosare cu valoarea de 1.6 milioane de lei. De asemenea, 37 de solicitanţi au semnat contractul de finanţare nerambursabilă.

De asemenea, în ceea ce priveşte numărul de UAT-uri implicate în campanie, printre judeţele fruntaşe se numără Satu Mare, cu 62 de primării, din totalul de 65.

Judeţele cu cele mai multe cereri sunt: Ialomiţa - 42, Sibiu - 38, Harghita - 28. În schimb, la coada clasamentului ca număr de cereri depuse sunt Giurgiu şi Bucureştiul cu 1 cerere, Neamţ - 2 cereri, Brăila, Tulcea, Mehedinţi - câte 3 cereri.

Totodată, Primăria Întorsura Buzăului este printre puţinele care şi-a mobilizat toţi angajaţii la acţiunea de ecologizare a oraşului, iar Primăria Dobârlău din Covasna a organizat cea mai de succes acţiune, într-o comunitate mică, de numai 1.000 de locuitori.

Mai multe primării au iniţiat campanii sau proiecte educaţionale, care se derulează pe o perioadă mai lungă de timp, relevante fiind ”Joia ecologiei la Râmnicu Sărat” şi Proiectele educaţionale ”România reciclează” sau ”Tot ce văd mă priveşte” de la Şcoala Gimnazială 11, Botoşani.