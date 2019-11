Peste 70 de mineri ai Salinei Ocna Dej sunt blocați în subteran. Președintele Consiliului de Administrație a Salrom așteaptă intervenția noului ministru al Economiei pentru rezolvarea voucherelor de vacanță, potrivit Mediafax.

Angajații Salinei Ocna Dej din schimbul trei, care au intrat la lucru luni seară, s-au alăturat protestului colegilor lor început luni dimineața și s-au blocat în subteran, astfel că marți numărul protestatarilor depășește 70.

„Situația rămâne neschimbată, cu oameni blocați în subteran de luni, iar protestul continuă. Au intrat și cei de la ateliere, alături de schimbul de noapte, cel de dimineață și o parte din schimbul II de ieri. Nu știu ce fac cei din Consiliul de Administrație, nu sunt sensibili la problemele noastre, parcă nu interesează pe nimeni”, a declarat un angajat.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării – Salrom, Dănuț Neacșu, a declarat, la rândul său că așteaptă ca în cursul zilei să aibă o întrevedere cu noul ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Daniel Popescu.

„Eu am făcut legal tot ce se putea face, am fost lângă oameni, am discutat cu ei, am fost alături de ei în mină, am convocat trei ședințe de CA într-o săptămână pentru a debloca situația. Din păcate, finalitatea a fost comunicată d-lui ministru al Economiei, Nicolae Bădălău, cât și marți dimineață actualului ministru, aștept să fiu chemat să discutăm pentru a putea efectiv să scoatem oamenii din subteran”, a spus Neacșu.

Protestul angajaţilor de la Salina Ocna Dej, judeţul Cluj, a început în urmă cu opt zile. Oamenii sunt supărați că nu primesc voucherele de vacanţă, în valoare de 1.450 lei sau 2.080 lei, așteptate din august.

Salina Ocna Dej este o veche unitate minieră din Ocna Dejului, judeţul Cluj, specializată pe extracţia sării geme în stare solidă.