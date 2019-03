Peste 700.000 de persoane au semnat o petiţie care susţine rămânerea Regatului Unit în UE

Peste 700.000 de persoane au semnat o petiţie pe website-ul parlamentului britanic în care solicită guvernului de la Londra să revoce notificarea oficială privind intenţia de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, transmite joi Reuters prluată de Agerpres

''Guvernul a susţinut constant că ieşirea din UE este voinţa poporului. Noi trebuie să punem capăt acestei afirmaţii prin a demonstra puterea sprijinului public acum pentru rămânerea în Uniunea Europeană'', se arată în textul petiţiei.



Atrăgând mii semnături în fiecare minut, petiţia a fost lansată la câteva ore după intervenţia televizată a premierului Theresa May de marţi seară, în care şefa executivului îi învinovăţea pe parlamentari pentru eşecul strategiei de ieşire a ţării din blocul comunitar şi le cerea acestora să se pronunţe asupra unei opţiuni finale.



''Este timpul să luăm o decizie. Sunt de partea dumneavoastră'', a spus May.



Mai mult de 17 milioane de britanici au votat pentru părăsirea UE, cu ocazia referendumului din 2016, în timp ce 16 milioane s-au pronunţat pentru rămânerea în interiorul blocului comunitar, în anul următor premierul Theresa May prezentând intenţia oficială a ţării sale de a ieşi din UE în conformitate cu articolul 50 al Tratatului de la Lisabona.



Petiţia ''Revocarea articolului 50 şi rămânerea în UE'', de pe site-ul parlamentului britanic, atrăsese deja 706.096 persoane până joi la ora 10:48 GMT, ceea ce a dus la ''căderea'' în câteva rânduri a site-ului din cauza numărului mare de accesări.



Parlamentul britanic este obligat să ia în considerare organizarea unei dezbateri asupra oricărei petiţii care strânge cel puţin 100.000 de semnături.



În 2017, o asemenea dezbatere a avut loc în urma semnării unei petiţii de către 1,8 milioane de persoane care s-au pronunţat împotriva efectuării unei vizite de stat a preşedintelui american Donald Trump în Marea Britanie.