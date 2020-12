Peste 70% din beneficiarii din DGASPC Sibiu s-au îmbolnăvit de COVID-19

Peste 70% din beneficiarii din centrele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu s-au îmbolnăvit de COVID-19, însă majoritatea s-au vindecat, iar mai puţin de 2% dintre aceştia au decedat în urma infectării cu noul coronavirus, informează un comunicat de presă remis AGERPRES.

"Dintre cei 511 beneficiari care au fost cu COVID-19, 473 sunt deja vindecaţi (25 sunt încă în perioada de 14 zile iar 13 au decedat cu comorbidităţi şi vârstă înaintată), iar 182 nu au fost atinşi încă de coronavirus şi sper să rămână în continuare sănătoşi", a declarat directorul general al DGASPC Sibiu, Laura Camelia Vîlsan, potrivit agerpres.ro.

Potrivit directorului DGASPC Sibiu, izolarea din această pandemie nu i-a afectat aşa cum se credea pe beneficiari.

"În ciuda pandemiei SARS-CoV-2, pentru că mi-am dorit să fiu în mijlocul lor, cu toate riscurile pe care mi le-am asumat în privinţa propriei mele sănătăţi dar, încrezătoare în măsurile de siguranţă şi protecţie pe care le-am respectat cu sfinţenie, am procedat la o acţiune supererogatorie de documentare în centrele rezidenţiale pentru adulţii cu dizabilităţi din structura DGASPC Sibiu pentru a vedea cu proprii ochi cum e să trăieşti în centre pe timp de pandemie, cum e să munceşti în centre pe timp de pandemie, care sunt provocările, frustrările, dar şi bucuriile beneficiarilor noştri, discutând atât cu cei cu COVID-19, cât şi cu cei sănătoşi. Astăzi, darul meu este de fapt povestea lor, a celor câteva sute cu care am vorbit în acest periplu pe care l-am iniţiat. Am avut parte de momente emoţionante, am râs, i-am provocat să jucăm fotbal, am participat la activităţi de exerciţii fizice, m-am deplasat într-un scaun cu rotile pentru a simţi pe propria piele barierele fizice pe care le pot avea, le-am ascultat dorinţele, le-am înţeles nevoile, expressis verbis, mi-am pus în picioare papucii lor încercând să le simt trăirile, iar calitatea zecilor de ore petrecute împreună cu aceştia este preţioasă pentru mine. Starea lor mentală este surprinzător de bună, perioadele de izolare nu i-au afectat cum ar fi fost de aşteptat, pentru că li s-a explicat şi au înţeles de ce sunt impuse anumite restricţii de mişcare în afara centrului. Solidaritatea lor şi grija pentru ceilalţi care erau cu COVID-19 este remarcabilă", a arătat directorul Laura Camelia Vîlsan.