Petre Lăzăroiu (ex-CCR), detalii INCENDIARE: cine a pus presiune pe judecătorii CCR în dosarul Dragnea

Fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu, susține că în dosarul care îl privea pe Liviu Dragnea a fost o presiune mediatică uriașă asupra judecătorilor CCR. El a spus că judecătorii CCR au fost amenințați prin intermediul presei și au primit mai multe mailuri de amenințare.

”Nu, numai că eram în plenul CCR, dar eram și raportor la acest dosar. S-au dat patru amânări succesive și abia apoi s-a luat decizia să se dea decizia în plenul următor. Eu m-am dus cu raportul la colegii mei, dar ei mi-au spus că au nelămuriri, că sunt probleme.

Președintele CCR a luat decizia și a spus: amânăm pentru mâine. Colegii au spus că nu se poate, că mai așteptăm. Dorneanu pentru prima dată a fost bărbat și a spus: îmi asum eu și amânăm pentru mâine.Am pus întrebări, am cerut lămuriri și am văzut că lucrurile încolo bat. Lucrurile erau clare, dar câțiva dintre colegii mei au spus că nu se simt confortabil să judece. Eu le-am spus că trebuie să judecăm pentru că avem de dat o decizie. Le-am spus că au soluția de a-și da demisia, dar nu am fost ascultat (...) Am hotărât să amânăm pentru o dată foarte apropiată datei în care eu și un coleg ne terminam mandatul și în ultima ședință s-a amânat până venea noul complet.

Vreau să vă spun că ICCJ, că și noi urmăream parcusul dosarului, toată lumea știa că este dosarul lui Dragnea (...) Noi știam că ICCJ aștepta să vadă ce spunem noi. Colegii mei au spus așa: de ce să decidem noi, în locul lor? Ei au vrut să scoată cărbunii din foc cu mâinile noastre.

Nu vă amințiți cum se mediatiza situația asta la vremea respectivă. Nu știți că întreaga presă vuia că CCR vrea să-l scape pe Dragnea. Eu am primit mail-uri prin care mi se spunea să ies public să spun dacă îl scap sau nu pe Dragnea. Se spunea că mă duc la Avocatul Poporului, la BNR, peste tot. Era o mare presiune mediatică extraordinar de mare.

Eu am fost raportor în acel dosar. Eu n-am propus o cerere de admitere sau de respingere, am prezentat situația în toate aspectele ei, dar toate elementele arătau că ICCJ a greșit. Eu așa știu: un text de lege se aplică, nu se discută. Și atunci se pune întrebarea: cine decide dacă legea se aplică sau nu? Legea este aplicabilă tuturor.”