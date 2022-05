Petrescu: În prima repriză e vina toată a mea. Am avut noroc că a ieşit bine / Hagi: Succes CFR-ului mai departe în lupta pentru campionat

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat duminică seară, după meciul cu Farul, scor 1-0, că formaţia sa a suferit mult şi că el este cel care a greşit.

"Am suferit mai mult, nu puţin. În prima repriză, a fost mult mai bună Farul, au avut trei ocazii mari. La pauză, am făcut nişte schimbări de sistem şi de jucători. S-a îmbunătăţit jocul. Mă bucură doar victoria, asta e clar. Cei care au intrat pe teren pe parcursul meciului au făcut diferenţa. Şi cred că fanii au un mare merit pentru această victorie. Trebuie să câştigăm la Argeş şi, dacă ne prezentăm ca în prima repriză, şansele sunt mici. În prima repriză e vina toată a mea. Am pregătit meciul cu trei fundaşi şi în ultima clipă m-am schimbat. Le-am spus la pauză “Chiar dacă jucăm cum jucăm, nu e vina voastră”. E vina mea şi am recunoscut. Am avut noroc, că a ieşit bine, altfel eu eram principalul vinovat. Chiar am făcut o greşeală că n-am jucat cu echipa care a jucat în repriza a doua", a spus Dan Petrescu, potrivit digisport.ro.

De cealaltă parte, Gheorghe Hagi a declarat că formaţia sa are de ce să lupte. ”Ştiam că întâlnim o echipă pragmatică, ce poate marca oricând. Am avut şi noi şansa noastră, asta e, felicităm adversarul şi succes mai departe în lupta pentru campionat. Sunt trei care se bat la campionat şi vedem ce va fi. Eu nu sunt fericit, nu cred că exprim lucrul ăsta, chiar dacă ştiu că echipa mea a făcut un fotbal bun, cât a putut. Eu am o singură strategie, să câştig fiecare meci. Vrem să devenim cei mai buni. Am zis, se pierd bani dacă nu terminăm pe locul patru, jucătorii ar lua şi ei bani. Avem de ce să luptăm”, a spus Hagi.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Farul Constanţa, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.

Golul a fost marcat de Birligea, în minutul 66.