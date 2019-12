Pierce Brosnan va fi regele, iar Camila Cabello va fi prințesa, în noul film 'Cenușăreasa'

Actorul Pierce Brosnan îl va intepreta pe regele din lungmetrajul regizat de Kay Cannon "Cenușăreasa/ Cinderella", în care starul latino Camila Cabello va fi eroina principală, informează Variety, potrivit Mediafax.

Billy Porter, Idina Menzel și Nicholas Galitzine sunt, de asemenea, confirmați în distribuția noului film, care va fi lansat în cinematografe pe 5 februarie 2021.

Camilla Cabello, cântăreață și compozitoare nominalizată la Grammy, va realiza și întreaga coloană sonoră a filmului.

"Cenușăreasa" va fi o comedie muzicală care reimaginează povestea îndrăgită de copii din toată lumea. Eroina este o tânără ambițioasă, ale cărei visuri sunt mai mari decât ar permite societatea în care trăiește.

Filmul este produs de James Corden și Leo Pearlman, prin intermediul companiei Fulwell73, alături de Jonathan Kadin și Shannon McIntosh, care au produs lungmetrajul "Once Upon a Time in... Hollywood", de Quentin Tarantino.

Pierce Brosnan, în vârstă de 65 de ani, a jucat în patru filme rolul spionului britanic James Bond, înainte de a fi înlocuit de Daniel Craig. Actorul de origine irlandeză s-a remarcat în ultimii ani în producţii aparţinând unor genuri diverse, precum filmul de acţiune "Cascada Seraphim", musicalul "Mamma Mia" şi thrillerul politic "Marioneta/ The Ghost Writer", regizat de Roman Polanski. El joacă și în filmul "Eurovision", produs de Netflix, alături de Will Ferrell și Rachel McAdams.