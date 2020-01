Ping-pong electoral cu pensii și alocații: reacția lui Marcel Ciolacu la trocul oferit de PNL

Pensiile speciale, reducerea TVA si cresterea alocatiilor pentru copii au fost subiecte disputate aprins de PNL si PSD la finalul anului trecut si reprezentanti ai ambelor formatiuni s-au acuzat reciproc de populism ieftin si de actiuni electorale. Dupa sarbatori, liberalii au propus PSD o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru eliminarea pensiilor speciale și cu banii economisiți astfel la buget să se dubleze alocațiile copiilor. „Așadar alegeți domnilor pesediști: ori pensii speciale, ori alocații pentru copii!”, a transmis joi liderul deputaților PNL, Florin Roman. Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, le-a propus la rândul său liberalilor ca in sesiunea extraordinară sa intre si reducerea TVA, proiect pe care PNL nu-l sustine. Schimbul de replici vine in debutul unui an electoral cu doua runde de alegeri.

„PNL trebuie să-și aducă aminte și de proiectul inițiat privind reducerea TVA de la 19% la 16% și a cotei de TVA pentru alimente de la 9% la 5%. Să-l punem și pe acesta pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare. Pe de altă parte, este foarte bine faptul că PNL și-a adus aminte că avem o prevedere, adoptată deja de Parlament, prin care se dublează alocațiile copiilor, prevedere pe care însă domniile lor nu au găsit de cuviință să o și pună în aplicare. Deși a trecut aproape o lună, PNL nu a fost interesat de găsirea unei soluții. PSD este pentru tăierea pensiilor speciale, însă așa cum vrea PNL va fi doar o altă lege declarată neconstituțională. Pentru a face efectiv dreptate, pentru ca sumele să fie reduse, noi am inițiat legea supra-impozitării pensiilor speciale și am votat-o deja la Senat. PSD va vota supraimpozitarea pensiilor, cu excepția militarilor, întrucât aceștia își riscă viața în teatrele de operațiuni. Până acum, PNL a venit doar cu minciuni. Se fac că fac, nedorind în realitate să schimbe nimic!”, a scris Ciolacu pe Facebook.

