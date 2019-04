Pink a dezvăluit secretul longevităţii căsniciei cu motociclistul Carey Hart

Cântăreaţa americană Pink a declarat că ea şi soţul ei, motociclistul profesionist Carey Hart, fac terapie de cuplu de la începutul relaţiei lor, respectiv de 17 ani, potrivit public.fr, potrivit mediafax.

Invitată în emisiunea "Today", a realizatorului TV Carson Daly, de pe postul NBC, cântăreaţa a declarat: "Carey şi cu mine facem terapie de cuplu de 17 ani, toţi în care am fost împreună".

Cântăreaţa crede că, fără această terapie, nu ar mai fi fost împreună.

"El vorbeşte poloneză, iar eu italiană, iar ea (terapeuta, n.r.) ne vorbeşte într-o limbă comună. Venim din familii destrămate şi nu am avut niciun model. Cum am putea să reuşim să păstrăm întreagă familia şi să trăim toată această nebunie. Şi nicio carte nu oferă soluţii. Trecem la terapie şi funcţionează", a explicat starul, care are doi copii, un fiu în vârstă de doi ani, Jameson, și o fiică în vârstă de șapte ani, Willow.

Cântăreaţa, care este căsătorită de 12 ani cu motociclistul profesionist Carey Hart, a mai spus că a suferit de depresie şi că este o persoană anxioasă.

Pink (pe numele real Alecia Beth Moore), în vârstă de 39 de ani, s-a lansat pe scena muzicală în 2000, prezentându-se ca o artistă "antidot" pentru tiparul "fetei din vecini" adoptat de pe atunci tinerele cântăreţe Britney Spears şi Christina Aguilera.

În 2013, Pink a fost desemnată Femeia Anului de revista Billboard, după ce s-a situat pe primul loc în topul celor mai bune albume realizat de această prestigioasă publicaţie muzicală.

Potrivit Billboard, Pink a vândut, de-a lungul carierei, peste 40 de milioane de albume pe plan mondial şi peste 50 de milioane de single-uri în format digital. Cel mai recent album al său este "Beautiful Trauma", lansat în octombrie 2017.

De-a lungul carierei, a fost recompensată, printre altele, cu trei premii Grammy, un Brit Award şi şapte MTV Video Music Awards. În februarie a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood.