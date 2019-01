Cântăreaţa americană Pink va primi o stea pe Hollywood Walk of Fame, în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 5 februarie, scrie news.ro.

Artista va primi a 2.656-a stea de pe bulevardul hollywoodian.

„Este un artist unic, care te bucură şi suprinde de fiecare dată. Fascinează publicul cu vocea ei şi cu show-urile pline de acţiune”, a spus Ana Martinez, producătoare a Hollywood Walk of Fame, citată de Variety.

Ellen DeGeneres va fi invitată la ceremonia organizată pentru Pink, alături de actriţa Kerri Kenney-Silver.

Născută pe 8 septembrie 1979, Pink şi-a început cariera, în 1995, ca membră a grupului R&B Choice. După ce a semnat cu LaFace Records, şi-a început cariera solo şi a lansat primul album, „Can’t Take Me Home”, în 2000. Acesta a fost premiat cu două discuri de platină în Statele Unite şi a cuprins două single-uri ce au ajuns în top 10 al Billboard 100: „There You Go” şi „Most Girls”.

A lansat 7 albume de studio, care au fost vândute în peste 50 de milioane de copii, a avut 15 single-uri în top 10 al Billboard 100, inclusiv patru pe primul loc.

Cântăreaţa a obţinut, între altele, trei premii Grammy, trei Billboard Music Awards, şapte MTV Video Music Awards, două People’s Choice Awards şi a fost desemnată Femeia Anului de către Billboard în 2013.

Cel mai nou album semnat Pink este „Beautiful Trauma”, lansat pe 13 octombrie 2017. A primit două nominalizări pentru Grammy 2019 - „Best Pop Vocal Album” şi „Best Pop Solo” („What About Us”).

În luna martie 2019, ea va relua turneul „Beautiful Trauma”. Pentru concertele din prima parte a turneului, susţinute în SUA şi Canada în 2018, au fost vândute peste 1 milion de bilete, iar în total ea a susţinut 42 de show-uri cu casa închisă.

Pink susţine câteva organizaţii caritabile, precum Make a Wish Foundation, Autism Speaks, Human Rights Campaign şi No Kid Hungry, şi este ambasador UNICEF.