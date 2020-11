Piolții elvețieni vor să devină mecanici de locomotivă - Ce spun piloții români

Sindicatul piloţilor din Elveţia ia în calcul ca piloţii de avion să se reorienteze către a fi mecanici de locomotivă. România e pe minus cu 3.000 de mecanici de locomotivă. Piloţii de avion români nu şi-ar dori să fie mecanici de locomotivă.

Sindicatul piloţilor de la Swiss Air, o companie aeriană din Elveţia, ia în calcul reconversia profesională. Acolo, căile ferate sunt pe minus cu 300 de mecanici de locomotivă, iar piloţii de avion ar putea veni să lucreze, măcar o perioadă, pe tren.

În România, lipsesc 3.000 de mecanici de tren, spune preşedintele Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă. Iar când vine vorba de salarii, sumele ajung la 3.000 de lei lunar, sub nivelul îngrijitorilor din sistemul sanitar.

Un mecanic de locomotivă poate ieşi la pensie la 52 de ani doar dacă are o experienţă în domeniu de cel puţin 26 de ani. În România, cei mai în vârstă mecanici de tren au în jur de 60 de ani.

„În sistemul feroviar, de câţiva ani de zile, este un deficit foarte mare de personal de locomotivă. Asta nu se întâmplă doar în România, ci şi la nivel european. În ultimii 10 ani de zile, foarte puţine firme au şcolarizat mecanici de locomotivă. În sistemul privat, peste 70% sunt pensionari care cumulează pensia cu salariu. Şi în firmele de stat, CFR Călători şi CFR Marfă, undeva la 30% avem personal pensionar”, declară Iulică Măntescu, preşedintele Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă.

Dacă un pilot român de avion ar putea să fie mecanic de tren, Iulică Măntescu spune că „nu-i uşor, pentru că sunt funcţii tehnice similare, dar totuşi diferite”.

„A învăţa tipurile de locomotivă ar fi necesar cam doi ani de zile ca să poate să treacă la pilot la mecanic de locomotivă. Dar este exclus în România pentru că diferenţa salarială este uriaşă dintre un pilot şi un mecanim de locomotivă”, a adăugat Iulică Măntescu.

Un pilot de avion începător câştigă 2.500 – 3.000 de euro, iar pentru unul cu experienţă de 10 ani, aşa cum e Mihai Postelnicu, angajat la o companie aeriană din România, leafa se ridică la 5.000 de euro. Din martie şi până acum, Mihai a făcut 15-20 de curse aeriene, asta în condiţiile în care înainte de pandemie făcea acelaşi număr de zboruri într-o lună. Pentru Mihai, a fi mecanic de locomotivă, măcar şi o perioadă scurtă de timp, nu ar fi un avantaj.

„Începând din martie, am şomat. Am zburat foarte puţin. Am făcut parte din piloţii români ceva mai norocoşi care au reuşit să-şi menţină licenţa de zbor şi un minim antrenament. Nu ne-a permis în paralel să ne calificăm şi în alte domenii. Pentru mulţi dintre noi ar fi greu să o facem după ce ne-am obişnuit cu meseria aceasta. Este o asemănare între meserii nepotrivită. Pregătirea şi trăsăturile specifice ale meseriei sunt foarte diferite. Nu ştiu câţi din colegii mei ar face o reconversie profesională în domeniul acesta. La fel de bine pot face o reconversie profesională în business sau în atlceva. Perioada de pregătire, modalitatea de pregătire, de selecţie pentru aceste două meserii este foarte diferită”, a spus Mihai Postelnicu.