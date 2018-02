Piperea, reacţie FURIBUNDĂ după clasarea dosarului Microsoft: 'Nu vede nimeni bârna din ochiul atoatevăzător?'

Avocatul Gheorghe Piperea a ieşit la rampă cu un atac dur, după clasarea dosarului Microsoft. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, avocatul întreabă retoric cum de nu există, până la acest moment, nicio acuzaţie de abuz sau neglijenţă în serviciu şi nicio plângere la CSM pe acest subiect.

"Dosarul Microsoft este clasat pentru prescriptie (prea mult timp trecut de la savarsirea faptelor). Si, totusi, nu vede nimeni barna din ochiul atoatevazator? Nicio acuzatie de abuz/neglijenta in serviciu pentru un dosar tinut in nelucrare 14 ani? Nicio plangere la CSM, niciun protest pe treptele Palatului Justitiei? Cum ramane cu toti banii cheltuiti pe tehnica de interceptare, expertize, blocarea unor conturi, constructia solida a imaginii de cea mai corupta tara din lume? Cine va plati daunele morale pe care inculpatii le vor fi obtinut de la Statul roman pentru stampila de “penal” si defilarile pe la tv in calitate de suspecti prezumati vinovati, dupa standardele dl Iohannis?", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.

