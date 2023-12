Planta pe care toți o cumpărăm de Crăciun, dar este extrem de toxică: nu există tratament pentru infecție

În preajma Crăciunului, foarte mulți oameni cumpără Floarea Crăciunului sau Steaua Crăciunului, o plantă care înflorește în această perioadă. Din nefericire, Crăciunița, așa cum este cunoscută în limbaj popular, este o plantă toxică pentru că este sintetică și poate genera iritații, toxiinfecții alimentare sau poate alimenta alte alergii.

„Trebuie să avem grijă atunci când o îngrijim, în special când îi rupem frunzele, lăstarii, trebuie să ne spălăm bine pe mâini cu săpun, pentru că sucul acela dacă rămâne pe mâini şi ducem mâna la ochi, la gură, putem să avem iritaţii destul de dure sau foarte grav, putem să facem toxiinfecţie alimentară. Mare atenţie şi la copii în perioada aceasta, mai ales cei care sunt mici, lăsaţi nesupravegheaţi şi care au tendinţa de a duce la gură tot ceea ce prind", susține cercetătorul buzoian, citat de Agerpres.

Crăciuniţa este o plantă a cărei frunze îşi schimbă culoarea în preajma Naşterii Domnului, devenind o podoabă din ce în ce mai utilizată în decorarea meselor de sărbători, a locuinţelor, o piesă deosebită în aranjamentele ornamentale.

Planta conține substanțe chimice iritante care pot provoca disconfort gastric, vărsături și, în cazuri rare, reacții alergice la persoanele sensibile la latex, planta fiind înrudită cu familia Euphorbiaceae, care include și plante care produc latex. Cu toate acestea, intoxicațiile grave din cauza consumului de crăciuniță sunt rare, iar simptomele sunt în general ușoare.

Specialiștii recomandă să nu atingeți frunzele plantei, iar apoi să vă atingeți ochii pentru că poate crea iritări ale globului ocular, dar și tulburări temporare de vedere.

De asemenea, poate fi toxică pentru persoanele care înghit frunzele acesteia, seva fiind iritantă pentru piele sau mucoase, putând să producă arsuri pe piele, alergii sau arsuri digestive.

Tisa și vâscul sunt toxice

Tisa este o plantă toxică, singura parte netoxică fiind arilul roșu. După modul de formare a seminței, tisa se aseamănă cu Cycas, iar după cele două cotiledoane din sămânță și cu dicotiledonatele.

”Singura parte netoxică din ea este arilul, acea zonă roșie din jurul fructului. Ideal este să nu o consumăm sub nici o formă, se știe că gali își înmuiau săgețile într-o fiertură de tisă, nu înseamnă că dacă am pus mâna pe ea gata am luat otrava, nu, sub nicio formă, doar că nu trebuie consumat. În momentul în care este consumată în cantitate mare nu doar provoacă iritații, poate duce și la moarte”.

Și cum mulți români cred în superstiții, în noaptea de anul nou din casele lor nu lipsește vâscul. Însă și această plantă are părți periculoase, cum ar fi fructele care pot fi otrăvitoare. Așadar, este recomandat ca toate aceste plante să fie puse departe de copii, dar și de animale.