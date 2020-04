Planurile pe termen ale firmelor europene SE MODIFICĂ pe fondul crizei de măşti

Într-un moment în care ţările se chinuie să îşi asigure necesarul de măşti pentru a-şi proteja de coronavirus personalul medical, producătorii germani şi americani din Europa văd în această situaţie o oportunitate pentru a putea concura cu rivalii asiatici şi a aduce producţia de măşti mai aproape de casă, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit recomandărilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), tratamentul unui singur pacient cu COVID-19 necesită consumul a circa 15 măşti de tip N95 în fiecare zi. Având în vedere că în prezent sunt 700.000 de europeni infectaţi cu coronavirus, aceasta înseamnă aproximativ 10 milioane de măşti de tip N95 pe zi sau peste 3,8 miliarde pe an.Însă, atât măştile respiratorii profesionale de tip N95, cunoscute şi sub denumirea FFP2, cât şi măştile chirurgicale mai simple au nevoie de un filtru dintr-un material sintetic.

Compania germană Innovatec GmbH & Co. KG intenţionează ca în luna iunie să crească producţia materialului sintetic din care se confecţionează filtrul pentru măşti în timp ce grupul american Berry Global şi cel german Sandler AG vor ca în luna august să lanseze noi capacităţi de producţie pentru filtre în Europa.



Însă, spre deosebire de producătorii care au început, temporar, să producă echipamente medicale pentru a face faţă creşterii explozive a cererii, Innovatec spune că este interesată de producţia pe termen lung în ideea de a putea produce un număr de două miliarde de măşti pe an.



Având în vedere dominaţia Asiei pe piaţa echipamentelor de protecţie medicală, măştile nu au fost un domeniu de interes pentru Innovatec.



"Acum multe companii caută disperate materii prime", spune directorul de operaţiuni de la Innovatec, Daniel Krumme. Acesta a dezvăluit că firma a modificat două maşini care erau utilizate pentru a produce filtre pentru clienţii industriali în vederea producerii de componente de măşti.



De asemenea, firma Sandler AG cu sediul în Bavaria a informat că în prezent investeşte într-o linie de producţie de filtre pentru a putea produce până la 800 de milioane de măşti pe an, însă producţia ar urma să demareze abia în luna august.



Firma americană Berry va creşte producţia de filtre destinate măştilor de tip N95 la uzina sa de la Biesheim, Franţa, tot din luna august, pentru a deservi Franţa şi regiunile învecinate. La fel ca şi Innovatec, Berry a decis să migreze dinspre producţia de filtre destinate clienţilor industiali spre filtre pentru măştile medicinale.



Rivalul american Hollingsworth & Vose Co. şi cel german Freudenberg SE care produc deja filtre în Europa au început să lucreze la creşterea producţiei de materiale utilizate la fabricarea de măşti.



Toate aceste companii europene mizează pe angajamentele venite din partea actorilor din sectorul public că vor continua să cumpere produse locale şi după ce pandemia se va termina.



"Credem că ţările îşi vor re-localiza producţia de măşti, având în vedere lecţiile învăţate din această criză", a declarat directorul general pentru Europa de la Berry, Cedric Ballay.



Guvernele europene au decis să sprijine o industrie domestică pentru producţia de măşti, după ce s-au confruntat cu o competiţie dură din partea cumpărătorilor americani pentru produsele venite din Asia.



Germania a anunţat că va suporta 30% din investiţiile necesare pentru companiile care vor începe să producă filtre pentru măştile medicinale până la finele acestui an.