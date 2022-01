Platforma digitală şi logistică Packeta intenţionează să angajeze peste 70 de persoane în acest an

Platforma digitală şi logistică Packeta, membră a Packeta Group, angajează 70 de persoane în România în acest an, dublând astfel echipa. Compania face angajări pe segmentele de servicii clienţi, IT, vânzări, manageri de portofoliu pentru puncte pick-up şi lucrători în depozit, conform news.ro.

"Packeta România, platformă digitală şi logistică globală, membră a Packeta Group, compania cu cea mai mare reţea de puncte pick-up din Europa Centrală şi de Est, dublează echipa în 2022 şi estimează că va depăşi 140 de angajaţi la finalul anului. În prezent, Packeta România are peste 70 de angajaţi, în special, în oraşele în care compania operează hub-ul regional şi depozite: Bucureşti, Oradea etc.", anunţă compania.

Dublarea numărului de angajaţi prevăzuţi pentru anul în curs vine ca urmare a creşterii accelerate înregistrată de Packeta pe piaţa din România în ultimii doi ani, dar şi a strategiei de dezvoltare din 2022.

„Începând cu 2020, am avut o dezvoltare accelerată pe piaţa din România, care va continua şi în 2022, bazându-ne pe evoluţia comerţului online din România şi pe vânzările cross border. Iar investiţiile de 3 milioane de euro din ultimii doi ani, ce au presupus deschiderea de noi depozite şi transformarea depozitului din Bucureşti în hub regional, concomitent cu creşterea semnificativă a volumului de colete procesate, au creat o nevoie şi mai mare de resurse umane. De asemenea, planurile de dezvoltare de anul acesta ale Packeta România presupun dublarea echipei”, spune Alexandr Jeleascov, CEO Packeta România.

Compania urmăreşte creşterea echipei în zonele de Sud şi Vest ale României, unde sunt operaţionale depozitele, iar sistemele de dezvoltare sunt puse la punct şi unde urmează noi investiţii. Astfel, Packeta România vizează angajări pe segmentele de servicii clienţi, IT, vânzări, manageri de portofoliu pentru puncte pick-up şi lucrători în depozit.

Strategia de dezvoltare de anul acesta a Packeta România are în vedere dezvoltarea reţelei de puncte pick-up, extinderea naţională prin deschiderea de noi depozite, creşterea livrărilor cross border dinspre România către UE, creşterea livrărilor în regiunea Balcanică şi dezvoltarea de noi servicii pe piaţa din România, precum livrarea în regim self service în lockerele Z-Box (puncte contactless de distribuie a coletelor, complet automatizate).

„Investiţiile din 2022 ale Packeta România vor fi direcţionate în dezvoltarea logistică, în echipamentele tehnice şi de manipulare a coletelor, în dezvoltarea platformei, în creşterea efectivului de personal angajat, în crearea de noi linii directe de transport internaţional, în integrări tehnice, în dezvoltarea reţelei de puncte pick-up şi în creşterea flotei interne de transport”, mai spune Alexandr Jeleascov.

Packeta România este o platformă digitală şi logistică globală, membră a Packeta Group, prezentă pe piaţa din România încă din 2017. Compania are ca scop facilitarea procesului logistic pentru selleri şi magazine online prin multiple servicii de livrare, fără a impune clienţilor finali locul şi ora ridicării produselor. Are o reţea de peste 9.000 de puncte pick-up proprii în reţeaua internaţională a Packeta Group şi alte 92.000 de puncte pick-up partenere în toată Europa. Până în prezent, grupul Packeta a transportat mai mult de 40 de milioane de colete, datorită colaborării cu peste 30.000 de magazine online şi selleri. Magazinele online îşi pot expedia coletele nu numai la nivel naţional, ci şi la nivel internaţional, în toate cele 27 de ţări din Uniunea Europeană, plus Marea Britanie, Ucraina, Federaţia Rusă, SUA, Elveţia, Liechtenstein şi Emiratele Arabe Unite.