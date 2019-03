PLUS și USR, oficial în cursa pentru europarlamentare: 'Facem un pas în plus pentru a scăpa România de hoție și de penali'

Liderii PLUS și USR, Dacian Cioloș și Dan Barna, au depus, marți la BEC, peste 500.000 de semnături și lista candidaților pentru alegerile europarlamentare. Cei doi au declarat că acesta este un pas în plus pentru a scăpa România de hoție și pentru a repune țara noastră pe drumul spre Europa.

„Astăzi (marți - n.r.) facem un pas în plus pentru a scăpa România de hoție și de penali și pentru a reîncepe drumul României spre Europa, spre democrația adevărată și spre bunăstare. Facem lucrul acesta cu ajutorul a peste 500. 000 de români pe care i-am întâlnit în aceste ultime săpătmâni mergând pe stradă, peste tot în țară, cu ajutorul lor mergem astăzi înainte. Vreau să le mulțumim pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. am strâns peste 500,000 de semnături după ce ne-am întâlnit cu milioane de români în aceste zile, doar în București au fost strânse peste 130.000 de semnături, în diaspora peste 22,000 de semnături. O cifră semnificativă dacă ne gândim la faptul că la ultimele alegeri europarlamentare au participat la vot circa 30.000 de români în diasporă”, a declarat Dacian Cioloș, înaintea depunerii, la BEC, a listelor cu semnături și a candidaților la alegerile pentru PE, conform Mediafax.

Bătăuşul de la mitingul PSD de la Braşov, identificat abia după două zile. Iniţial, jandarmii au 'săltat' victima (VIDEO)

„Facem astăzi pași importanți, nu doar pentru a aduce Europa în România dar și pentru a propune românilor adevărata alternativă politică. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au stat în stradă până acum s-au întâlnit cu români, o să continuăm acest lucru după ce depunem lista de candidați. Cea mai bună listă pe care România a propus-o vreodată pentru PE de când este în UE. Vom explica românilor ce intenționăm să facem în PE și în ce mod vrem să facem în așa fel România demnă să fie reprezentată în UE. Cu siguranță vom câștiga pentru că ne-ați dat deja acest impuls, avem de acum înainte o datorie față de cei care ne-au dat semnăturile aici. Începând de astăzi nu mai suntem singuri, suntem peste 500.000 și până la alegeri în 26 mai cu siguranță vom fi suficient de mulți ca să câștigăm”, a completat liderul PLUS.

La rândul său, președintele USR a afirmat că cele două partide s-au mobilizat și au strâns 520.000 de semnături, precizând că Alianța va începe deplasările prin țară în următoarele două luni.

Șoc pe piața valutară - Francul elvețian, cel mai mare nivel din iunie 2017! Și euro continuă să crească

„520,000 de cetățeni au semnat, 520.000 de semnături reale adunate de colegii noștri din USR și din PLUS adunate în toată țara și în diaspora, 520.000 de oameni care vor o Românie fără penali și fără hoție. Sunt 520.000 de oameni pe care putem construi încrederea și speranța pentru alegerile care vor urma. Am fost în această lună și în Iași și în Brașov și în Timișoara și în Craiova și în Cluj și în Constanța și am spus un lucru foarte simplu: dacă fiecare dintre noi mai duce încă trei oameni la vot câștigăm alegerile. Dacă fiecare din cei 520.000 de oameni care susțin alianța USR-PLUS, care vor o Românie fără hoție și fără penali duc încă trei oameni la vot, România se face bine începând cu 26 mai. Mergeți la vot pe 26 mai, duceți încă doar trei oameni cu voi și speranța se va rostogoli mai departe și redevenim o țară normală, o țară Europeană, o țară de care putem să fim mândri și în care putem trăi cu mândrie. Mergem acum să depunem aceste semnături. Începem. Vom continua deplasarea și în marile orașe și în orașele mici și în comune în cele două luni care urmează și suntem foarte siguri că România redevine statul acela european fără penali în funcții publice”, a spus Barna.

Lista comună a alianței USR-PLUS la europarlamentare este formată din: 1. Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoş Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoş Tudorache (PLUS). 6. Nicolae Ştefănuţă (USR), 7. Vlad Botoş (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR), 10. Alin Mituţă (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuţ (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Ţoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS).