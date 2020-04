PNL Diaspora organizația Franța anunță...

Grupul operativ de actiune SOS Diaspora FRANTA a avut in aceste saptamani o activitate deosebita ,

Florian Diaconu : coordonator Franta Sud

Alexandru Urdas si Ciprian Apetrei : coordonatori Franta Nord

Am raspuns zilele acestea zecilor de apeluri ale concetatenilor nostri pusi in dificultate in aceasta perioada . Cu sprijinul consilierilor nostri avocati , medici sau economisti cu experienta din Franta , am reusit sa indrumam , sa ajutam in demersurile acestora pe langa autoritatile locale, firmele angajatoare , spitale sau organisme sociale .

Aducem multumiri consilierei noastre doamnei Georgeta Felie pentru implicarea deosebita , domnului Ovidiu Burdusa de la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni precum si Ambasadei Romaniei de la Paris, conform paginii de facebook a acestei organizatii.