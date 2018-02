PNL face DECALOGUL proiectelor controversate ale Guvernului: cum s-a ajuns la scăderea salariilor

Liberalii amintesc că în campania electorală PSD promitea creșteri de salarii și negau faptul că vor fi introduse o serie de măsuri controversate. Senatorul PNL, Florin Cîțu, face un decalog al guvernării PSD și arată cum s-a ajuns la scăderea salariilor.

”Doua Romanii

Una PSD-ista cu crestere economica, salarii mai mari, lapte si miere. Alta, a noastra, cu salarii taiate, inflatie galopanta, dobanzi mari, deprecierea leului, companii care se inchid, impozite marite, cozi la plata impozitelor, controale ANAF la ordin politic etc.

E clar, minciuna este politica de stat in guvernele PSD. Nu nationalizam pilonul II de pensii. Nu transferam contributiile de la angajator la angajat. Nu introducem TVA split. Nu avem nevoie de bani, nu ne imprumutam pe pietele internationale, nu introducem taxe, impozite accize.

Si totusi, pana acum am avut dreptate. Inclusiv in ceea ce priveste avertizarile despre rata inflatiei, dobanzi, taierea investitiilor. Mai mult, de doua ori au fost dati oameni afara (desi nu ei erau sursa informatiilor).

Guvernul, prin vocea ministrului finantelor publice, neaga informatiile care spun ca la MFP se lucreaza la IVG. Adica domnul ministru ne spune ca Dragnea minte si mai spune ca programul de guvernare minte.

Ce gasim in programul de guvernare : IVG - Impozit pe venitul global/gospodarii

Ce nu gasim in programul de guvernare: impozitarea bisericii si reducerea persoanului administrativ.

Domnule Valcov, cand ii dati o copie a programului de guvernare si domnului minstru al finantelor publice?

Am anuntat mereu la ce lucreaza, in secret, acest guvern in speranta ca presiunea societatii ii va forta sa renunte. Cateodata am reusit, impozitarea cifrei de afaceri in sistemul bancar, de exemplu (am reusit sa resping un amendament in acest sens si la comisia buget finante). Dar de cele mai multe ori au ignorat vocea societatii si au mers mai departe.

Singurul meu scop in acest moment este sa ma lupt in fiecare zi cu ei.

#romaniitrebuiesastie

P.S. Este prima oara cand MFP imprumuta 2 miliarde euro intr-o singura emisiune de obligatiuni (o dublare a sumei ). Este nevoie disperata de bani”, arată Florin Cîțu.