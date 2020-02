Bruce Dickinson, solistul Iron Maiden: 'N-o să avem niște holograme nenorocite'

Bruce Dickinson, solistul Iron Maiden a fost la București și le-a promis fanilor că trupa va continua să își facă treaba pe scenă: Iron Maiden: “N-o să avem niște holograme nenorocite”, arată Smart N' Roll, păstrând un loc special pentru piesele trupei în playlistul zilei.

Vorbind în cadrul evenimentului său, ”What Does This Button Do?”, solistul Iron Maiden, Bruce Dickinson, a fost întrebat de un fan ce o să se întâmple atunci când membrii actuali vor ieși la pensie.

Dickinson a răspuns că ”E mereu loc pentru speranță... Vor fi o mulțime de alți membri Maiden... N-o să avem holograme nenorocite. Știi ce zic? Poți să te trezești și cu adevărați membrii ai trupei Iron Maiden care să arate ca noi dar să nu fim noi”, a comentat muzicianul.

“Să stăm frumos și să încasăm drepturi și să nu punem osu'... n-o să vezi! No să ne retragem dracului niciodată”, a răspuns solistul, potrivit New Musical Express.

Bateristul trupei, Nicko McBrain a lăsat să se înțeleagă că trupa se pregătește să lanseze piese noi. “Fiți atenți la zona asta: ironmaiden.com. Asta-i tot ce vă zic”, a notat percuționistul.

Dickinson a prezentat la sâmbătă la București spectacolul pe care îl susține singur, ”What Does This Button Do?”. În 2017, Bruce a început să-și promoveze autobiografia printr-un mic turneu în Anglia. "What Does This Button Do?" a devenit best seller în topurile New York Times și UK Times, ceea ce a dus în scurt timp la un adevărat turneu mondial de întâlniri cu fanii. Evenimentul s-a transformat treptat într-un one-man show veritabil ce durează peste două ore.

Iron Maiden a lansat de-a lungul carierei 16 albume de studio, vândute în aproximativ 100 de milioane de exemplare. Hituri precum "The Number of the Beast", "Hallowed Be Thy Name", "The Trooper", "Flight of Icarus", "Where Eagles Dare", "To Tame A Land", "Wasted Years", "Bring Your Daughter... to the Slaughter", "Afraid to Shoot Strangers", "Wasting Love" au transformat Iron Maiden într-una dintre cele mai longevive şi influente trupe de heavy metal din întreaga lume. Grupul este format din Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers şi Nicko McBrain.