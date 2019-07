PNL, reacţie la propunerea de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă pentru cazul de la Caracal: 'Sunt foarte circumspect'

Liderului grupului PNL la Senat Florin Cîțu a declarat, pentru MEDIAFAX, că este foarte circumspect în legătură cu înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind cazul din Caracal. Liberalul a precizat că Viorica Dăncilă susține că nu vrea să politizeze tragedia, însă propune referendum.

„Eu sunt foarte circumspect pentru că aceste decizii vin de la PSD. Întâi să vedem care sunt obiectivele comisiei de anchetă și după aceea vom lua o decizie. De doi ani și jumătate PSD+ALDE folosesc Parlamentul pentru a schimba legislația în domeniul justiției, iar apoi să beneficieze tot ei de ea. Premierul Dăncilă spune că nu vrea să politizeze acesta tragedie, dar propune un referendum. Ar trebui mai întâi să anuleze toate deciziile luate un ultimii doi ani de zile care au favorizat violatorii, corupții, criminalii și după aceea să vină să discutăm alte soluții”, a afirmat Florin Cîțu, sâmbătă, pentru MEDIAFAX.

Liberalul a mai spus că, de un an și jumătate, Viorica Dăncilă e responsabilă pentru felul în care funcționează statul, iar dacă ar fi cu adevărat om, atunci ar cere iertare românilor, apoi ar demisiona de la șefia Guvernului.



„În aceste momente ar trebui să apară mai puțin la TV și să facă mai mult. De un an și jumătate este premier și responsabilă pentru modul în care funcționează statul. Este clar că nu funcționează, dacă în doar câteva zile avem exemple grave din mai multe părți ale administrației publice-Casa Națională de Sănătate, Vamă, poliție, etc. Un om responsabil, sau doar un OM, ar începe prin a-și cere iertare față de români și apoi să facă un pas mare în spate”, a conchis liderul senatorilor PNL.

Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a anunțat, sâmbătă, că va avea de urgență discuții cu liderii grupurilor parlamentare pentru înființarea unei comisii de anchetă care să analizeze cauzele care au dus la tragedia din Caracal.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că ia în calcul posibilitatea convocării unui referendum de consultare a românilor în vederea înăspririi drastice a pedepselor pentru crimă, viol și pedofilie, în contextul crimei de la Caracal.

Șeful Executivului a adăugat că este analizată și posibilitatea emiterii unei ordonanțe de urgență „pentru eliminarea tuturor deficiențelor legislative care vor fi identificate de către grupul de lucru”, precizând că în maxim 15 zile un grup de lucru interinstituțional va avea un plan de acțiune în acest.