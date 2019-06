PNL spune că nou împrumut ar fi fost negociat în secret de Guvern cu FMI: Suma astronomică cerută acum

''România înglodată în datorii. Guvernul a rămas din nou fără bani şi a negociat în secret un împrumut de un miliard de euro'', sunt dezvăluirile cu care senatorul PNL a aruncat România în aer. Datele au fost prezentate de senatorul Florin Cîțu, de la PNL, pe pagina personală de Facebook, iar postarea a stârnit rapid un lanţ de reacţii de la internauţi.

''Situatia financiara a Romaniei este in criza. PSD+ALDE vine cu noi taxe!

In ianuarie Teodorovici ne asigura ca are bani la buget si nu are nevoie sa se imprumute. Se lauda ca poate sa se finanteze din banii din trezorerie 6 luni de zile.

Acum, dupa aproape 6 luni de zile ne anuta ca a ramas fara bani si ARE NEVOIE de un imprumut de ...ATENTIE.. 1 miliard de euro.

Mai mult, recunoaste ca a negociat conditiile acestui imprumut in ultimele luni de zile in SECRET. Adica in perioada cand il acuzam public ca nu are bani pentru plata pensiilor si salariilor.

Pe scurt.

Orlando a ramas fara bani acum cateva luni de zile. A cheltuit cam tot ce avea in trezorerie. Bancile imprumuta statul roman la dobanzi foarte foarte mari. Nevoia de finantare creste de la o luna la alta asa cum o arata cifrele oficiale ale executiei bugetare. Dupa primele 4 luni deficitul bugetar a EXPLODAT - 11.4 miliarde lei !!! Adica in primele 4 luni guvernul a trebuit sa se imprumute 11.4 miliarde lei (!!!) doar pentru a platii facturile curente.

FMI este in Romania.

Iar Orlando nu mai are ce face. Situatia financiara Romaniei este in criza. Asa ca anunta public imprumutul de la Banca Mondiala.

PSD +ALDE nu se opresc aici. Este doar inceputul.

ATENTIE!

PSD + ALDE vor lua imprumturi din ce in ce mai mari in perioada urmatoare. In schimbul dobanzilor mai mici de la BM si FMI(?) PSD+ALDE vor creste taxele pentru romanii cu venituri medii si mari ''.