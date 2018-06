PNL, suspans privind votul pentru șefia SIE. Orban: Nu am votat niciodată un pesedist

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, că Biroul Politic al partidului pe care îl conduce va decide săptămâna viitoare care va fi votul pentru șefia SIE, menționând că nu a votat niciodată un reprezentant PSD.

“Vom hotărî săptămâna viitoare, la reuniunea Biroului Politic. Eu nu votez. Nu am votat un pesedist niciodată, nici măcar în turul 2 din 2000. Nu am votat un PSD-ist nici măcar în turul 2, când era Iliescu cu Vadim. Nu am căzut în capcana asta (...) Președintele a avut probabil motive serioase, niște temeiuri solide pentru a formula această propunere. Nu e cutumă rea ca șefii serviciilor să fie numiți unul de la un partid și altul de la alt partid. Nu pot să nu îmi manifest o satisfacție când văd că PSD-ul este incapabil să se poziționeze vizavi de propunerea formulată de președinte”, a spus Ludovic Orban, întrebat cum va vota PNL propunerea președintele Klaus Iohannis care l-a nominalizat în funcția de director al Serviciului de Informații Externe pe deputatul PSD Petru-Gabriel Vlase, potrivit Mediafax.

Deputatul Gabriel Vlase a fost nominalizat, joi, de președintele Klaus Iohannis, în funcția de director al Serviciului de Informații Externe, fiind transmisă o scrisoare conducerii Parlamentului în acest sens, cele două camere urmând să voteze, în ședință comună, dacă aprobă nominalizarea.