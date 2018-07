Poliția turcă a împraștiat cu gaze lacrimogene o manifestație LGBTI la Istanbul

Activiste lesbiene şi activişti gay, bisexuali, transsexuali şi intersexuali au mărşăluit duminică, la Istanbul, pe străzi, timp de aproximativ o oră, în timp ce poliţia încerca să pună capăt acestui eveniment - intezis al patrulea an la rând, relatează The Associated Press preluat de news.ro

Sute de persoane au scandat sloganuri şi au agitat steaguri în culorile curcubeului pe străzi lăturalnice bulevardului Istiklal, prncipala arteră pietonală din Istanbul.

Organizatorii au anunţat într-un comunicat că interdiicţia impusă de municpalitate nu îi descurajează să mărşăluiască în mod paşnic.

În pofida interdicţiei, poliţia le-a permis organizatorilor să citească o declaraţie de presă.

”Noi nu recunoaştem această interdicţie”, a anunţat grupul în această declaraţie, citită cu voce tare de către voluntari, care au catalogat interdicţia impusă de către guvernatorul Instanbulului drept ”comică”.

Poliţia a îndemnat mulţimea să se disperseze după citirea declaraţiei, avertizând că altfel va interveni.

Poliţişti au patrulat cu câini, iar tunuri cu apă au fost aduse în apropiere.

Ei au tras cu gaze lacrimogene în grupuri, în unele zone, iar în altele au fost văzuţi împingând şi strigând la manifestanţi, prea lenţi în a se dispersa.

Organizatorii marşului l-au acuzat vineri pe guvernator că a încălcat dreptul la libertatea de întrunire prin interzierea evenimentului.

Guvernatorul a invocat motive de securitate şi ”sensibilităţi” ale publicului în justificarea interzicerii marşurilor LGBTI începând din 2015. Autorităţile turce au autorizat marşuri ale mândriei din 2003, când a avut loc primul astfel de eveniment. Aproximativ 100.000 de persoane au participat la Istanbul Pride în 2014.

În timp ce poliţia încerca să disperseze marşul de duminică, participanţi au continuat să se readune în grupuri în diverse părţi ale cartierului Taksim, scandând ”Nu rămâne tăcut, strigă, homosexualii există”.

”Ne lipsesc marşurile la care participau mii de persoane, iar noi ne sărbătoream vizibilitatea”, a citit alt activist din declaraţia pe care organizatorii au postat-o online.

Guvernatorul capitalei turce Ankara a interzis joi proiecţia fimului “Pride”, invocând necesitatea apărării ”ordinii publice”. Pelicula, despre activişti gay din regatul Unit, a fost nominalizată la Globurile de Aur.

Interzicea filmului a avut loc în urma unei interdicţii generale, în noiembrie, a evenimentelor LGBTI la Ankara.

În pofida faptului că homosexualitatea şi faptul de a fi transgen nu sunt ilegale în Turcia, persoane din comunitatea LGBTI se confruntă cu discriminarea şi crime ale urii.

Un activist şi avocat, Yasemin Oz, a declarat pentru AP că persoanele transgen şi gay sunt ”ostracizate şi discriminate” în accesul la educaţie, sănătate şi locuri de muncă.

Este necesar ca membri ai comunităţii LGBTI ”să iasă în stradă, să fie vizibili, să spună «suntem aici, suntem printre voi», dacă vor să fie acceptaţi”, apreciază Oz Said.

Guvernul turc neagă că persoane sunt discriminate pe baza identităţii de gen sau orientării lor sexuale şi subliniază că legislaţia actuală protejează suficient drepturile fiecărui cetăţean.

Guvernul afirmă că autori ai unor crime ale urii vizând comunitatea LGBTI sunt urmăriţi în justiţie.

Turcia se află în stare de urgenţă de aproape doi ani, în urma unei tentative de lovitură de stat, care le-a permis autorităţilor să limiteze anumite libertăţi.