Poliţia vine cu precizări DE ULTIM MOMENT, după prinderea PIROMANULUI: 'Are TULBURĂRI de comportament...' / VIDEO

Poliţia vine cu precizări de ultim moment, după ce piromanul care a terorizat Capitala a fost prins în această dimineaţă. Şeful Poliţiei Sectorului 1, comisarul-şef Ionuţ Dana susţine că bărbatul are doi copii, nu este căsătorit şi, potrivit acestora, bărbatul şi-a recunoscut faptele în faţa autorităţilor. Mai mult decât atât, bărbatul ar prezenta şi tulburări de comportament. Acesta a fost reţinut şi urmează să fie propus spre arestare preventivă în cursul zilei.

Citeşte şi: Mircea Negulescu, în ipostaze NEAŞTEPTATE: Unde a fost SURPRINS fostul procuror în Săptămâna Mare

"Autorul incendierilor de pe raza Sectorului 1 a fost prins, identificat si retinut pentru 24 de ore, au fost efectuate mai multe acte procedurale pentru probarea activitatii infractionale. A fost un caz deosebit de greu, care a necesitat un voum foarte mare de activitati a politistilor. In aceasta activitate au fost implicati 40 de politisti din Politia Judiciara si toti politistii din Sectorul 1, carora le-au fost transmise toate datele.

Argumentele nu au fost stabilite, pot sa va spun ca a fost destul de ambiguu in ce a exprimat. Nu exista nicio legatura intre el si partile vatamate. Acesta si-a recunoscut toate faptele pe care le-a savarsit.

Va mai pot preciza ca in cursul celor 6 zile de investigatii, politistii au vizionat undeva la peste 300 de ore de imagini, de asemenea, au fost audiate peste 30 de persoane. Au fost conduse la sectie mai multe peresoane care semanau cu autorul infractiunilor. Am beneficiat de sprijinul unor martori. Am vrea sa transmitem un mesaj de multumire atat pentru cetatenii din Bucuresti care ne-au sprijinit, cat si pentru presa, care au difuzat imaginile.

Am avut martori care l-au vazut in zona respectiva, in apropierea locului faptelor, inainte si dupa incendiere.

Autorul este un conducator auto profesionist, are permisul de conducere suspendat, a fost identificat in urma cu cateva luni conducand un autoturism cu numere expirate si i s-a intocmit un dosar penal

Are copii, nu este casatorit, probabil si de aici a degenerat tot comportamentul lui.

El va fi propus spre arestare preventiva de catre Parchet in cursul zilei.

Prezinta anumite tulburari in ceea ce priveste comportamentul lui.", a transmis şeful Poliţiei Sectorului 1, comisarul-şef Ionuţ Dana, în cadrul unei scurte conferinţe de presă.