Poliţia din Ilfov, dosar penal şi cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt în cazul amenințărilor sesizate de Rareș Bogdan

Poliţiştii din Ilfov au întocmit dosar penal şi fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt, după ce soţia şi fiul jurnalistului Rareş Bogdan ar fi fost atacaţi în momentul în care urcau în maşină, scrie Mediafax.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Ilfov, Ciprian Romanescu, a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că în cauză se fac cercetări pentru tentativă de furt după ce jurnalistul Rareş Bogdan a scris, pe pagina de Facebook, că soţia şi fiul său ar fi fost atacaţi în momentul în care urcau în maşină.

Poliţiştii au vorbit și cu soţia jurnalistului despre ceea ce s-a întâmplat.

Citește și: Tatăl lui Michael Jackson, Joe Jackson, A MURIT

"Bucuresti, Pipera, str. Iancu Nicolae, ora 15.08, miercuri 27 iunie 2018. Copilul si Sotia mea au fost atacati in momentul in care urcau in masina in urma cu cateva momente. Fiul meu, Mihai, a fost luat de Mama lui la ora 15.00 de la una din scolile din zona si masina a fost parcata pe o straduta laterala din zona Iancu Nicolae. Cel care a atacat-o purta o sapca cu cozoroc pe cap, mai mic de inaltime, dar indesat, atletic, cu mustata si a coborat dintr-o masina cu numere straine, (Spania, Italia, ???) la volanul careia se afla un alt individ. Voi reveni cu amanunte. Acesta a incercat sa urce in masina pe usa din dreapta fata si a fost lovit puternic in fata de catre sotia mea care a urlat si a actionat din instinct. Inca nu apucase sa isi puna centura de siguranta. Mihai s-a speriat ingrozitor si plange de atunci. Florina s-a speriat extrem de rau si a crezut ca vor sa il smulga pe Mihai din masina!", a scris jurnalistul pe Facebook.