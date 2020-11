Polițiștii locali și comisarii Gărzii de Mediu vor patrula, în echipe mixte, de săptămâna viitoare, pentru a să stopa arderile ilegale din jurul Capitalei

Polițiștii locali și comisarii Gărzii Naționale de Mediu vor patrula, în echipe mixte, începând de săptămâna viitoare, pentru a să stopa arderile ilegale din jurul Capitalei, spune Nicușor Dan, după o întâlnire cu premierul Ludovic Orban și ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunță MEDIAFAX.

”Am ținut să fiu prezent la prima discuție serioasă între domnul primar și echipa de conducere a Ministerului Mediului, pentru a garanta susținerea de către minister și de către Guvern a tuturor proiectelor Primăriei Capitalei. Pentru a asigura un mediu sănătos, pentru a reduce poluarea, pentru a lua măsurile necesare ca bucureștenii să aibă parte de un oraș curat. Sigur că am trecut în revistă foarte multe teme importante, care vor fi prezentate de domnul primar și de domnul ministru al mediului. Spun doar câteva lucruri. În primul rând, lucrurile pentru București vor fi făcute într-un parteneriat extrem de serios și de angajant între Ministerul Mediului și Primăria Capitalei. În al doilea rând, vom identifica resurse financiare pentru a putea susține toate proiectele și programele importante. De asemenea, vom garanta adoptarea de decizii care să permită, cu adevărat, Primăriei Capitalei să aibă un rol decisiv în aplicarea hotărâtă a programelor de mediu”, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

Una din discuțiile întâlnirii s-a concentrat pe fenomenul arderilor ilegale de deșeuri care pot crește concentrațiile de poluanți în aerul din Capitală.

„Arderile ilegale pun tot mai multă presiune pe depășirea concentrațiilor de PM10 în București. Acestea au loc, în mod special noaptea, când locuitorii Capitalei sunt acasă, iar capacitatea de intervenție a Gărzii Naționale de Mediu este mai scăzută. De ieri, am declarat război arderilor ilegale și celor care sunt în spatele acestor acțiuni care ne sufocă aerul. În paralel cu descinderile, acolo unde ne sunt semnalate astfel de fenomene, am decis astăzi cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ca o parte din personalul polițiilor locale din București să fie implicată alături de comisarii de mediu în acțiuni de patrulare și intervenție rapidă în astfel de cazuri, inclusiv pe timp de noapte. Această decizie arată că, în sfârșit, Ministerul Mediului are un partener real de dialog în Primăria Generală a Capitalei”, a precizat ministrul Mircea Fechet.

La rândul său, primarul general, Nicușor Dan, a declarat că unul dintre obiectivele întâlnirii de astăzi a fost acela de a stabili cadrul pentru rezolvarea problemelor de poluare a aerului din București: ”Viitoarele echipe mixte formate din polițiști locali și comisari ai Gărzii Naționale de Mediu vor fi organizate, de săptămâna viitoare, pentru acțiuni care să stopeze acest fenomen, resimțit de populație în aproape fiecare weekend.”

De asemenea, o altă decizie a fost că Parcul Natural Văcărești va fi administrat de Primăria Generală a Capitalei.

„Am stabilit în discuția de astăzi un acord de principiu pentru amenajarea a două obiective importante: Lacul Morii și Parcul Natural Văcărești. Pentru aceste două obiective importante de mediu, dar și de recreere pentru populație, doresc să organizăm un concurs internațional de soluții care să plaseze Bucureștiul pe harta globală”, a anunțat primarul general Nicușor Dan.

„Am finalizat Metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate. Aceasta este în vigoare din 20 octombrie 2020 și dă posibilitatea oricărei autorități publice să preia în administrare Delta Văcărești. Parcul Văcărești are tot potențialul să devină unul dintre cele mai căutate parcuri naturale urbane din Europa. Credem că preluarea în administrare a Deltei Văcărești de către Primăria Capitalei ar transfoma acest loc în ceea ce ne dorim cu toții: un reper de biodiversitate de care populația să se poată bucura oricând”, a completat ministrul Mediului.

Totodată, Mircea Fechet a anunțat prelungirea până la finalul anului a termenului de depunere a dosarelor de finanțare pentru programul prin care orașele din România pot construi rețele de încărcare pentru mașinile electrice, program cu un buget de 92 de milioane de lei.