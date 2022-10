Victor Ponta, la șapte ani de la Colectiv: 'Nu a făcut nimeni măcar un centru de arși: sau mă așteaptă pe mine să fac tot eu și asta?'

Fostul premier al României, care a demisionat după incendiul de la clubul Colectiv, se întreabă retoric de ce autoritățile statului nu sunt capabile să construiască spitale pentru arși, la șapte ani de incendiul devastator din Capitală.

„Se implinesc 7 ani de la tragedia de la “Colectiv” ; am respectat mereu suferinta victimelor si a rudelor si am dispretuit mereu fariseii politici care s-au catarat pe cadavre ca sa isi realizeze niste obiective meschine!

Indiferent daca unii ma vor injura azi tot va spun ce gandesc: daca problema in Noiembrie 2015 erau doar Ponta si PSD - in ultimii 7 ani cine mai este de vina? Nu mai “ucide coruptia”?

In 7 ani nu a facut nimeni macar un centru de arsi in Romania (cand se cheltuie miliarde anual pe tot felul de prostii inutile doar ca sa se promoveze unii la nivel international)!

Din 500 de arsi se transfera (greu de tot) 10 in strainatate! Cine i-a numit pe ultimii 7 Prim Ministri din ultimii 7 ani? Cine a vrut “Guvernul Lui” si cine zicea ca va repara problema?

Oamenii care protesteaza cu intentii bune si isi dau seama ca au fost doar folositi in mod cinic ce pot sa faca (nu ma refer la #focile fericite care aplauda si injura la comanda)?

Daca pentru “Colectiv” erau de vina “coruptii” - de 7 ani incoace au fost atatea incendii si victime in spitale si nu mai e nimeni vinovat! Cred ca orice Guvern ar fi rezolvat problema pacientilor arsi in 6 luni - daca mai era cineva interesat! Dupa 7 ani, cu “sacii in caruta” , oricum nu le mai pasa politicienilor de victime - dar ar putea sa rezolve problema pe viitor; sau ma asteapta pe mine sa fac tot eu si asta?”, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.

Incendiul de la Colectiv

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul se extinde rapid în câteva secunde. În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale.

Condamnări până în acest moment

Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, în 12 mai, de Curtea de Apel Bucureşti, la patru ani de închisoare în dosarul Colectiv, în condiţiile în care condamnarea în primă instanţă a fost de 8 ani şi 6 luni de închisoare. Patronii clubului, Alin Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, au primit pedepse între şase ani şi 4 luni şi 11 ani şi 8 luni de închisoare, aceasta fiind de altfel şi cea mai grea pedeapsă. De asemenea, instanţa a stabilit despăgubiri de milioane de euro.

Ce reclamă activiștii

„Revoltaţi, răniţii şi rudele celor care şi-au pierdut viaţa au depus la Parchetul General plângere penală împotriva lui Victor Ponta, Raed Arafat, Nicolae Bănicioiu şi Gabriel Oprea, decidenţii politici responsabili pentru intervenţiile neprofesioniste şi rău-voitoare ale autorităţilor şi pentru consecinţele dezastruoase ale acestora. La 7 ani de atunci acest dosar este tergiversat la Parchetul General iar problema sistemului sanitar, a paturilor şi spitalelor pentru arşi, a infecţiilor nosocomiale este departe de a fi rezolvată şi încă este permisă funcţionarea spaţiilor publice fără asigurarea protecţiei împotriva incendiilor şi situaţiilor de urgenţă”, arată grupul Corupţia ucide, Iniţiativa România şi Geeks For Democracy, organizații care au organizat și un marș la șapte ani de la Colectiv.