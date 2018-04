Ponta face PRAF toţi premierii! Cuvinte GRELE şi pentru Kovesi, Dragnea şi Cioloş, după DEZASTRUL de la Aeroportul Otopeni - În România 'Prostia Ucide'

Victor Ponta iese la rampă cu atacuri dure la adresa premierilor care i-au urmat în funcţie, după ce în presă a ieşit la iveală dezastrul cu care se confruntă Aeroportul Otopeni. Fostul prim-ministru susţine că de la Guvernul Cioloş până la cel din prezent, condus de Viorica Dăncilă, toţi s-au ocupat de schimbări şi numiri, în loc să fie preocupaţi de problemele reale ale aeroportului. Nici şefa DNA nu a scăpat de criticile lui Ponta. Fostul social-democrat a avut câteva cuvinte grele şi pentru Dacian Cioloş, dar şi pentru fostul său coleg, Liviu Dragnea.

"In Romania “Prostia Ucide”!!!

In Noiembrie 2012 am inaugurat la Aeroportul din Otopeni terminalul modernizat pentru zborurile nationale / in 2013-2014 Aeroportul a facut profit si am aprobat in Guvern programul de modernizare urmator / in 2015 Aeroportul a pornit toate procedurile pentru modernizarea pistelor. Vreti sa stiti ce s-a intamplat de atunci?!?!

1. In primul rand DNA i-a luat sa ii ancheteze pe toti cei din Consiliul de Administratie ca sa afle cu ce constructor fac modernizarea - dupa ce i-a anchetat bine si i-a plimbat pe la presa de la intrare au aflat si ei ca nu se semnase niciun contract - asa ca au lasat balta tot

2. In 2016 a venit Guvernul Ciolos si i-a dat afara ( ilegal) pe toti de la Aeroport punand niste oameni care nu prea aveau nicio treaba si nu au mai facut nimic ( in afara sa ia indemnizatii)!

3. In 2017 a venit Guvernul Grindeanu care i-a dat afara pe cei pusi de Ciolos si a numit alti sefi care nu au apucat sa faca nimic

4. Tot in 2017 a venit Guvernul Tudose si i-a zburat pe cei pusi de Grindeanu / a pus unii care nu au apucat sa isi faca nici carti de vizita

5. Dupa ce a plecat Tudose a venit Viorica Vasica Dancila si i-a dat afara pe cei pusi de Tudose - evident unii cu scoli si experienta in “aviatia” din Teleorman

Asa ca nu va mirati ca avioanele mari nu mai pot ateriza din motive de siguranta - Doamne Fereste insa sa nimereasca si un avion mai mic in gropile actuale / oricum nimeni nu va avea curaj sa le repare inainte sa fie dat afara si inlocuit .

Si astfel in 2018 Aeroportul nostru nu are piste sigure , nu are aparatura pentru ca sa treci cu pasapoartele biometrice ( la Viena sau Londra iti ia 5 minute si treci doar prin fata aparatului ) / este singurul aeroport din Europa unde nu respecta nimeni cozile de Schengen sau Non Schengen si nu exista ghisee pt cetatenii romani asa ca stai 30 minute pana vorbeste politistul de frontiera cu cel din fata ta care este din Afghanistan, Siria sau Yemen ( cei care ati fost in America stiti bine ca daca te pui la linia pe care scrie “US citizens only” risti sa te aresteze)!

Kovesi o sa aresteze pe oricine vrea sa repare pista ca sa arate ca lupta cu “coruptia”!!! Dragnea o sa asfalteze pistele doar daca o face cu Teldrum / Ciolos o sa asfalteze doar pista pr Bruxelles ( ca tot ne-a anuntat ca de la anul pleaca iar acolo “sa lupte pt romani”! Asa ca asteptati sa vina cineva care sa guverneze si sa reia proiectele unde s-au oprit in 2015!

Cum spuneam - in Romania Prostia Ucide!", scrie Victor Ponta pe Facebook.

