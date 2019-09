Post Malone s-a menținut trei săptămâni pe primul loc în Billboard 200 cu 'Hollywood's Bleeding'

Rapperul Post Malone s-a menţinut pe primul loc în Billboard 200 cu albumul „Hollywood's Bleeding”, iar Zac Brown Band şi Blink-182 au debutat în top 10, potrivit news.ro.

În a treia săptămână de la debut, „Hollywood's Bleeding” a fost vândut în Statele Unite în 149.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music.

Acest album este primul în decurs de un an care petrece primele trei săptămâni pe primul loc. Cel mai recent, în octombrie 2018, „A Star is Born” (Lady Gaga şi Bradley Cooper) a înregistrat această performanţă.

Nu este primul album al lui Post Malone care stă trei săptămâni consecutiv în fruntea clasamentului american al albumelor. Înaintea lui a fost „beerbongs & bentleys”, în mai 2018.

Locul secund în Billboard 200 a fost ocupat de „The Owl” al Zac Brown Band, care a fost vândut în prima săptămână în 106.000 de unităţi. Este al şaselea album al trupei care ajunge în top 10.

Blink-182 şi noul album „Nine” au debutat pe poziţia a treia, cu 94.000 de unităţi vândute. Este al optulea material discografic al trupei care ajunge în top 10. „Nine” este primul album al grupului lansat pentru Columbia Records.

„Lover” al cântăreţei pop-country Taylor Swift a coborât un loc, până pe patru, după ce, în a cincea săptămână de la debut, a fost vândut în 65.000 de unităţi.

Rapperul Young Thug şi „So Much Fun” s-au clasat pe locul al cincilea, în coborâre o poziţie, cu 45.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la lansare.

Un loc în clasament a coborât şi „We Love You Tecca” al lui Lil Tecca, până pe şase, după ce albumul a fost vândut în 39.000 de unităţi în a patra săptămână de la lansare.

„Indigo” al lui Chris Brown a urcat două locuri în top, până pe şapte. În a 13-a săptămână de la lansare, albumul a fost vândut în 33.000 de unităţi.

Cântăreaţa electro-pop Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” s-au clasat pe poziţia a opta, în coborâre un loc, după ce, în a 26-a săptămână de top, albumul a fost vândut în aproximativ 33.000 de unităţi.

Lizzo şi „Cuz I Love You” au ocupat locul al nouălea, în coborâre trei poziţii, cu mai puţin de 33.000 de unităţi vândute în a 23-a săptămână, iar rapperul Lil Nas X şi „7” s-au menţinut pe zece, cu 27.000 de unităţi vândute în a 14-a săptămână de la lansare.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).