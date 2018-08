Pot distribuitorii paraleli să fie văzuți ca furnizori de soluții pentru lipsa de medicamente?

Distribuția paralelă de medicamente, respectiv importul și exportul paralel, este cunoscută sub numele de „comerț paralel” în măsura în care are loc în afara şi – în majoritatea cazurilor – în paralel cu reţeaua de distribuţie pe care fabricanţii sau furnizorii originari au stabilit-o pentru produsele lor într-un stat membru şi se referă la medicamente care sunt similare în toate privinţele cu cele comercializate de reţelele de distribuţie ale fabricanţilor sau furnizorilor originari.

Deși exportul paralel a fost adesea considerat o cauza primordială, nu există dovezi clare ale unor lipsuri majore generate de export, în timp ce retragerile din motive comerciale, frecvente și de amploare în ultimii ani nu sunt analizate și gestionate corespunzator, iar respectarea obligației de serviciu public nu este garantată permanent de catre DAPP (Deținatorii Autorizațiilor de Punere pe Piață). Realitatea este ca în Romania, în pofida multiplelor acuzații exportul paralel nu a fost dovedit a fi un motiv major pentru lipsa de disponibilitate a medicamentelor. Nici una dintre crizele vaccinurilor, imunoglobulinelor, oncologicelor sau alte discontinuități temporare sau definitive pe parcursul 2015-2018, nu au avut ca și cauză exportul paralel.

Asa cum preciza și Comisia Europeană pe parcursul 2017, Departamentul pentru Sănătate Publică, “Comerţul paralel nu are legătură cu sistemul de sănătate, nici cu dreptul statelor de a stabili politica de decontări şi stabilirea preţurilor. Iar preţurile depind de nivelul TVA, de taxe, de multe altele. Exportul paralel are loc pentru că avem patru libertăţi fundamentale în UE, iar una e comerţul. Sunt reguli care permit statelor să oprească exporturile paralele dacă e criză de produse şi dacă e în pericol sănătatea publică. Chiar în aceste condiţii, măsurile trebuie să fie justificate şi proporţionale. În general, exporturile sunt parte a mecanismului comercial între ţări, ajutând statele să aibă cele mai ieftine medicamente pe pieţele lor”.

În plus, statul are pârghii pentru a evalua riscul instalării lipsei de medicamente. Încă din 2016, în Romania este funcțional un sistem electronic de raportare zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed) de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis; de asemenea, platforma http://medicamentelipsa.ms.ro/ dă posibilitatea personalului medical, pacienților și asociațiilor/fundațiilor de a sesiza lipsa unui medicament; în plus, prin OMS 269/2017 este definit un nivel național de alertă - scăderea timp de 7 zile consecutive a stocului la nivel național pentru categoria de medicamente având același DCI (denumire comună internațională).

Este recunoscut rolul importului paralel pentru crearea unor economii la nivelul bugetelor sistemelor de sănătate naționale (în special a caselor de asigurări de sănătate) dar și a farmaciilor și pentru buzunarele pacienților, prin facilitarea accesului la unele medicamente la prețuri mai convenabile. Cu toate acestea, existentă în prezent o controversă privind cauzele reale ale lipsei medicamentelor la nivel european, dar și a unei schimbari a naturii pieței europene a medicamentelor (Brexit, scăderea prețurilor medicamentelor în unele state UE ca rezultat al exportării patentelor și reglementarilor de preț naționale), importul paralel poate fi o soluție pentru guvernele naționale, pentru gestionarea sincopelor în aprovizionare și al deficitului unor medicamente.

De aceea, mai important decât încercarea de a interzice/restrânge exportul paralel este că România nu beneficiază, în condițiile actuale, de importul paralel, care ar putea reprezenta o opțiune de aprovizionare alternativă, în special pentru medicamentele esențiale retrase, pentru care nu există o alternativă pe piață, dar și pentru alte categorii de medicamente pentru care aprovizionarea este temporar intreruptă.