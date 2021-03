Povestea de viața a medicului care a răscolit România: Nimic fără Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin oameni

A relatat în presă și o altă variantă de tratare decât cea oficială a Covid-19 și lucrurile au luat-o razna. Mulți au criticat-o și i-au făcut plângeri, dar poate și mai mulți au aplaudat-o și încurajat-o. Ea susține că în fapt nu a făcut nimic deosebit și că toată viața și-a închinat-o slujirii pacienților.

Medicul Flavia Groșan a povestit cum a început drumul ei în medicină. Doctorița a povestit că a terminat facultatea în 1991 și încă de la început a muncit foarte mult.

”În 1991 am terminat facultatea. M-am dus la primul Rezidențiat, pe care nu l-am luat pentru că munceam foarte mult ca și stagiară. Tot timpul am muncit foarte mult. M-am dus la concurs pentru dispensarele care erau atunci. A fost un concurs cu patru persoane pe loc, într-un sătuc superb. Am stat un an acolo, apoi am luat Rezidențiatul și apoi am început.

Am vrut să fiu și eu cadru didactic universitar, m-am dus la concurs. Am fost preparator cinci ani, șef de lucrări încă cinci ani, apoi am zis stop! (...) Pacientul a fost prioritatea mea, atât m-a interesant (...) Pe unde am plecat am lăsat ceva în urmă”, a povestit medicul Flavia Groșan, într-un interviu la Antena 3.

Copiii nu i-au urmat drumul, iar în prezent lucrează la o firmă de IT pe care au înființat-o și locuiesc în Londra.

”Copiii mei sunt it-iști de mare succes. (...) În timpul facultății și-au dezvoltat o firmă, iar după 10 ani, între timp ei doi s-au căsătorit, firma a apărut în timpul studenției. În Cluj avea tot. Tot ce se poate, sunt doi anteprenori de mare succes. Mi-au spus ”noi aici am făcut tot, ne ducem în Anglia pentru educația lui Boris”, el contează și din august s-au mutat în Londra. Nu văd nicio frică, nicio spaimă și au și schema mea la ei. Îmi e greu fără ei!

Doctorița de la Oradea spune că este copleșită de mesajele pe care le-a primit pe Facebook și nici nu a apucat să le citească pe toate, cea mai mare parte a timpului petrecându-l în timpul consultațiilor online și urmărind subiectul schemei sale de tratament la televizor.

”Sunt copleșită! Aseară am stat până la ora 11 cu un ochi la televiziune și consultam online (...) Toți suntem luați prin surprindere. Nu ați auzit până acum de noi, am stat și ne-am făcut treaba toți (...) ”Nimic fără Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin oameni”, a dezvăluit ea pentru Antena 3.