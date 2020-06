PRĂPĂD cauzat de un șofer BEAT: un om a MURIT și alți doi sunt în stare GRAVĂ

Accident extrem de grav cauzat de un șofer care s-a urcat beat la volan și a intrat pe contrasens. Un bărbat de 30 de ani a murit, iar alte trei persoane, între care și un băiat de 16 ani, au ajuns la spital, după ce un șofer s-a urcat beat la volan și a intrat pe contrasens, anunță, sâmbătă, Poliția Dolj, conform Mediafax.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, politiști din Dolj au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Melinești.

„Din cercetările efectuate a rezultat ca un barbat de 30 de ani, din Bodăiești, Gorj, care conducea un autoturism pe DN6B, prin localitatea Melinesti, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un alt autoturism, la volanul caruia se afla un barbat de 30 de ani, din Danciulesti, Gorj. Din nefericire, barbatul din Danciulesti a decedat”, potrivit sursei citate.

De asemenea, conducătorul autoturismului care ar fi patruns pe contrasens, impreuna cu alte doua persoane de 16 si 30 de ani, din Gorj, pasageri din cele două autoturisme, au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale.

„În cazul barbatului de 30 de ani, din Bodaiesti, aparatul alcooltest a indicat o concentratie de 0,10 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza, politistii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, cercetarile continuand in vederea lamuririi imprejurarilor in care s-a produs accidentul”, potrivit poliției doljene.