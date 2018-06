Președintele Asociației Magistraților din România, reacție dură după publicarea protocolului SRI-PG-ÎCCJ: 'Suntem tulburați, suntem bulversați'

Andreea Ciucă, președintele Asociației Magistraților din România, a reacționat luni după publicarea protocolului SRI-PG-ÎCCJ.

„Se spune că părțile semnatare să conlucreze permanent și să asigure un cadru unitar și pentru obictivele ce trebuie îndeplinite. Cum să conlucreze Înalta Curte cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte și cu Serviciul Român de Informații în oricare ar fi acest domeniu, chiar dacă s-ar pune sub titlu de securitate națională. Ce obiective comune pot să aibă aceste trei mari instituții din care două aparțin autorității judecătorești, iar una este vârful puterii judecătorești din România, Inalta Curte? (...) Unde suntem, unde ajungem când ne referim la statul de drept, că pur și simplu suntem tulburați, bulversați și ceea ce am învățat în universitate și în urma examenelor pare să nu mai fie valabil sau diluat. (...) Obiectivele cooperării - punerea la dispoziție pe bază de reciprocitate a informațiilor a materialelor relevante (..) Păi cum adică, ce treabă am eu să fac protocol, ca instanță, cu Parchetul și cu serviciile de informații ca să ne asigurăm reciproc îndeplinirea atribuțiilor specifice, atribuțiilor de judecată, asta se face prin protocoale, chiar dacă ne referim la siguranța națională?”, a spus Andreea Ciucă, la Antena 3, calatogând protocolul SRI ca fiind unul SF.

Serviciul Român de Informații a declasificat, luni, protocolul de cooperare între SRI, Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul General, iar documentul cuprinde cadrul legal pentru gestionarea informațiilor din procedurile de emitere a mandatelor de securitate națională.

Protocolul are șase pagini și este semnat de directorul SRI de la acea vreme, George Maior, de Laura Codruța Kovesi în calitate de procuror general la acel moment și de fostul președinte al instanței supreme, Nicolae Popa.