Președintele CNMR, Alexandru Cumpănașu, salută modificările din Guvernul României

Președintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR), Alexandru Cumpănașu, susține că actualele schimbări din Guvernul României anunțate de Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea sunt un mare pas înainte pentru reconstruirea încrederii funcționarilor și partenerilor sociali în atingerea rezultatelor fixate de comun acord.

„Laufer, Badalau, Vasilescu, Petrescu, Breaz si Andronescu - alegeri potrivite pentru remaniere. Alegerea lui Ilan Laufer pentru functia de VPM si Ministru pentru Dezvoltare Regionala si Administratie Publica este cea mai buna alegere pentru momentul actual. Este o miscare inspirata pentru acest moment cand Guvernul are nevoie de imagine si profesionalism. Cu cel mai de succes program in spate Start up Romania, tineretea si spiritul de initiativa Laufer poate revolutiona MDRAP, anchilozat in birocratie excesiva, lupte intestine, inactiune si orgolii. Managementul de tip corporativ cu asumare de decizii respectiv de riscuri, dar si de beneficii se impune la nivelul MDRAP indiferent ca vorbim de absorbtia fondurilor europene, PNDL sau relatia cu administratia publica locala. Relatia cu CE si negocierea pe multele programe gestionate de MDRAP necesita ca un "must" abilitatile si relatiile lui Laufer.

In ceea ce priveste Ministerul Economiei, autoritatea politica a lui Badalau poate pune in practica multe dintre proiectele ambitioase incepute de Danut Andrusca. Si in cazul lui Badalau relatiile externe cu SUA in mod special si experienta din administratie dublate de forta politica vor fi un atu pentru Ministerul Economiei.

Mutarea Olgutei Vasilescu la Transporturi este iarasi o miscare foarte buna. CNMR a cerut demisia sau demiterea ministrului Sova de 2 ori in ultimele luni pentru rezultatele execrabile in atragerea de fonduri europene, lipsa infrastructurii rutiere fiind deja o problema cronica. Un minister cu multi dinozauri avea nevoie de o mana de fier care sa taie in carne vie si sa-i puna la respect si la construirea de autostrazi.

O alta miscare inteligenta este aducerea lui Daniel Breaz la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Acesta are atuul conducerii Universitatii 1 Decembrie din Alba Iulia si in preajma implinirii Centenarului este o miscare de imagine exceptionala, pe fondul constructiei dezvoltate de Ivascu.

De asemenea una dintre cele mai bune mutari de astazi este readucerea lui Alex Petrescu in echipa guvernamentala. Ca si Laufer, Petrescu are multiplele avantaje de varsta, experienta in administratie si performanta in privat. Petrescu este un asset de imagine dar si pentru dezanchilozarea Ministerului Comunicatiilor care ar trebui sa fie un motor al digitalizarii Romaniei dar care functioneaza cu frana trasa la maxim.Nu in ultimul rand miscarea de a aduce la educatie un om cu experienta vasta si in sistemul preuniversitar nu doar universitar echilibreaza in sfarsit sistemul de prioritati din educatie unde succesiunea de rectori au trasformat invatamantul preuniversitar in Cenusareasa sistemului.

Aducerea lui Ecaterina Andronescu va aduce si un plus de autoritate in Ministerul Educatiei, echilibru si un plus de viziune pentru un minister in pragul colapsului datorita lipsei de personal si abordarii unidirectionale catre invatamantul universitar. Fara a face vreun comentariu politic (este treaba partidelor si analistilor politici) din punct de vedere tehnic mutarile de astazi sunt un mare pas inainte pentru reconstruirea increderii functionarilor si partenerilor sociali in atingerea rezultatelor fixate de comun acord", a declarat președintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR), Alexandru Cumpănașu.