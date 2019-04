Președintele FRF, despre folosirea banilor publici: 'Atunci am fi din nou în acea situaţie de ingerinţă politică, care ar duce la suspendarea federaţiei'

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că forul pe care îl conduce îşi doreşte să beneficieze de “bani publici”, dar dacă ar lua o sumă oricât de mică de la Ministerul Tineretului şi Sportului, atunci acesta ar avea dreptul la un reprezentant cu drept de veto în Comitetul Executiv al federaţiei, ceea ce nu este corect, informează News.ro.

“Nu aş spune că nu am avut un an bun financiar. Avem posibilitatea să arătăm că la finalul lunii martie veniturile noastre au crescut. (…) Ne dorim să luăm bani publici, aşa cum am făcut-o în ceea ce înseamnă fondurile europene. În schimb, avem o prevedere în legea sportului care spune că dacă luăm un leu de la Ministerul Tineretului şi Sportului atunci practic MTS are posibilitatea de a desemna un reprezentant în comitetul tău executiv cu drept de veto. Nu e deloc corect un asemenea principiu şi atunci am fi din nou în acea situaţie de ingerinţă politică, care ar duce la suspendarea federaţiei, a cluburilor de fotbal şi ne-ar plasa în rândul ţărilor din lumea a treia”, a spus Burleanu.

El a subliniat, după Adunarea Generală Ordinară a FRF, că federaţia este o organizaţie nonprofit. “Obiectivul nostru nu este să avem un profit, ci pur şi simplu să încercăm să rezolvăm cât mai multe din problemele pe care le avem în fotbalul românesc cu resursele limitate pe care le avem, care vin exclusiv dinspre mediul privat”.

Burleanu a explicat şi de ce a crescut numărul angajaţilor RFR: “Numărul angajaţilor FRF a crescut comparativ cu industria media, unde numărul a scăzut. Până în 2014 nu aveam un department de marketing sau un department de comunicare. Şi nici department de grassroots. Decizia de a internaliza departamentul de markering s-a dovedit a fi o decizie foarte bună”.

Răzvan Burleanu a vorbit şi despre situaţia financiară a FRF. “2018 a reprezentat încheierea unui ciclu financiar, astfel încât nu am dorit să fim forţaţi de o încheiere mai bună. Avem o pierdere pe 2018 de 800.000 de euro, o pierdere pe care o vom recupera în 2019, mai ales că veniturile federaţiei prognozate pe 2019 vor creşte cu 1,3, 1,4 milioane de euro. Cum facem acest lucru? Ne-am asumat că întârziem închiderea tuturor contractelor de sponsorizare pentru începutul acestui an astfel încât să putem să ne facem toate negocierile, toate discuţiile în piaţă într-un mod echitabil iar lucrul acesta se vede deja în cifrele înregistrate. Orice contract de sponsorizare nou încheiat de federaţie înregistrează o creştere”.