Președintele PER a explodat: Dan Barna, daca ti-ai amintit de păduri, votează proiectul PER din Parlament!

Președintele PER, Dănuț Pop, îl somează pe liderul USR, Dan Barna, să voteze un proiect al PER din Parlament.

"Dupa ce i-au mintit pe romani ca ii salveaza de ciuma rosie, USR si Dan Barna ne arata cum s-au imbogatit de pe urma celor catre care arata cu degetul.

Au tipat cat ii tineau plamanii "fara penali in functii publice", că ei sunt "altfel" decât politicienii cu care ne-am obisnuit, pentru ca in final, sa se demenostreze ca alesul lor pentru prezidentiale umbla cu dedesubturi avand acces la proiecte la Stat, si stim bine ca nu oricine are acces, sau facea afaceri in familie cu fonduri europene declarand inexistenta unor conflicte de interese, daca ar fi sa ne raportam la dezvaluirile RISE Project. Dacă pentru unii "sa furi" de la copii saraci a fost un caz tragic, ma intreb, cum vor aprecia furtul de la copii cu dezabilitati ?

Observ ca Dan Barna si ai lui sunt preocupati sa afle cine a comandat investigatia, in loc sa se gandeasca la falptele sale, clar punctate in materialul publicat de Rise Project. Dar cand Kovesi iesea cu dosare penale in campanie, cum era?

Dau zor cu anticipatele, nu vor sa intre la guvernare si recunosc egoist ca decat in echipa cu PNL in Guvern, mai bine cu Dancila cateva luni. Pai in cazul acesta de ce au mai votat motiunea? Unde era urgenta daca se mai poate astepta cateva luni?

Nu am putut sa nu observ cotitura subtila dinspre justitie inspre mediu a celor de la USR. Cum Dragnea este arestat iar PSD a scazut in sondaje, se pare ca subiectul justitie nu mai este de ineres si va fi abandonat. Din pacate pentru Barna, nici acest subiect nu li se potriveste, pentru ca ei nu au facut nimic pentru mediul inconjurator. Nicio lege adoptată! Au stat cu pancarta in mana, au facut pe reporterii filmand peisaje ori filmandu-si colegii din Parlament, sau facand circ.

USR inseamna ura, ipocrizie, mult amatorism si dublu discurs. Sunt inconsecvenți! Nu inteleg principiul separarii puterilor in Stat si in loc sa inteleaga calitatea de deminitar, ei s-au crezut justitiari, lansand idei neo- fasciste. Multa galagie si lozinci. Iar la Dan Barna, se mai adauga si aroganța, daca ne raportam la declaratiile halucinante din ultimul timp.

Dan Barna, daca tot ti-ai amintit de mediu, convinge-ti colegii sa voteze proiectul PER din Parlament privind interzicerea exportului de lemn, depus de Liviu Dragnea!", transmite Dănuț Pop, președintele PER.