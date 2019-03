Cătălin Predoiu, RECȚIE FULGER după audierile de la Poliție: 'Am dat declarații în calitate de martor'

Cătălin Predoiu a declarat, după audierile de la Poliție, că a fost chemat în calitate de martor într-un dosar care vizează o persoană fizică din Brașov, fostul ministru fiind întrebat despre asistența juridică pe care a oferit-o pentru vânzarea unei societăți românești către una germană, scrie Mediafax.

„Am dat declarații în calitate de martor, legat de un dosar care are în cercetare o persoană fizică din Brașov. În primul rând, nu s-a menționat o astfel de faptă (spălare de bani, n..r), nu știu exact care e obiectul cercetării. (...) Am fost avocat al unei societăți, dar nu are nicio legătură cu intermedierea. Contractul de asistență a vizat asistență juridică de vânzarea unei companii, care nu s-a mai realizat. Nu am fost întrebat decât cu privire la relația mea de avocat cu această societate. Am explicat când a fost încheiat contractul de asistență juridică, în ce a constat asistența și cum s-a încheiat asistența juridică. ( ..) Absolut totul s-a desfășurat normal, negocierile au vizat o vânzare către o companie germană, foarte mare. Negocierile au eșuat pentru că partenerul german nu a mai dorit să cumpere”, a declarat Cătălin Predoiu, la ieșirea de la audierile Direcției de Investigare a Infracțiunilor Economice, din cadrul Poliției,.

Potrivit fostului ministru al Justiției, nimic din întreaga procedură nu s-a derulat în afara cadrului legal: „Absolut nimic pe parcursul acelor tratative nu a fost în afara normalului - nu numai din punct de vedere legal, ci și al standardului de tranzacții”.

Întrebat dacă ar putea deveni suspect în această cauză, Predoiu a răspuns: „Nu are de ce. Eu am fost avocat care a asistat o posibilă tranzacție de preluarea unei societăți românești care nu s-a mai încheiat”.

Cătălin Predoiu, fostul ministru al Justiției, a fost audiat la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, într-un dosar repartizat de la Parchetul General, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.