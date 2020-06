Prefectul de Botoșani, executantul ideal al puterii. Dan Nechifor aplică ordinele PNL, chiar și cu încălcarea legii !

Scandal politic cu amenințări de plângeri penale la Botoșani, unde prefectul, deși apolitic, execută fără crâcnire ordinele primite de la PNL, chiar dacă asta înseamnă să încalce legea. Concret, prefectul Dan Nechifor s-a grăbit să pună în aplicare o decizie a filialei PNL de excludere a doi dintre membri, consilieri locali, deși aceștia îl notificaseră că, imediat ce vor primi decizia de excludere, o vor contesta în contencios administrativ, ceea ce, legal, bloca emiterea ordinului de prefect de vacantare a postului de consilier. Este vorba despre Mircu Ioan, consilier local din comuna Păltiniș și viceprimarul din Dângeni Viorel Sorohan. Acestora PNL a decis să le retragă sprijinul politic, pe motiv că susțin ALDE și vor candida din partea acestui partid la alegerile locale. Cei doi spun că ședințele în care au fost excluși au fost nestatutare, ba, mai mult, lor nici măcar nu li s-a comunicat decizia de excludere , astfel încât să o poată contesta în instanță, cum li se dă legal dreptul să acționeze.

„Mă cam doare, sunt oameni care mă respectă în satul asta. Soția candidează din partea ALDE. Acum șase zile în urmă am primit un mesaj telefonic în care am fost convocat să fiu la ședința de partid, NU de Consiliu Local. Eram la București. Am sunat și am anunțat că sunt la București, nu am cum să ajung la ședință în trei ore. Cum am venit de la București am fost, am depus o cerere să aflu situația mea politică și una la Prefectură, la prefect, pentru a analiza cu atenție ce hotărăște partidul. Nu trebuia să fiu înștiințat? Să-mi spună cineva ceva? Se poate să mă dea afară din partid fără să aibă o ședință cu mine?… sau că nu am vrut să trec un proiect cu primarul. Trebuie să primesc de la partid și de la prefectură, ce am depus eu, cu număr de înregistrare, și în baza aia vreau să dau în judecată”, a declarat Mircu Ioan pentru presa locală. În aceeași situație se află și viceprimarul din Dangeni Viorel Sorohan. Sorohan spune că prefectul a emis ilegal ordinul de a-i revoca mandatul, căci el notificase instituția că , după ce va primi decizia de excludere, o va contesta în instanță. „Pe considerentul că am avut niște conflicte mai vechi cu domnul primar Cătălin Rotundu, dumnealui a luat hotărârea de a ma exclude din PNL. S-a constituit Biroul Politic Local, din alte surse am aflat, la care eu că și vicepresedinte al acestui partid, pe plan local, nu am fost convocat nici în scris și nici verbal. Acea propunere care s-a făcut către Biroul Politic Județean nu mi s-a adus la conostinta. Biroul Politic Județean a validat această propunere, dar conform statutului nu mi s-a adus la cunoștință niciun fel de hotărâre luată. Drept urmare s-a emis ordinul prefectului de revocare din funcția de Viceprimar și din cea de Consilier Local. Vreau să contest acest ordin atât în contencios administrativ cât și la instituția prefectului. Voi merge până încât persoanele vinovate să răspundă”, a declarat pentru infobt.ro Viorel Sorohan, care va candida din partea ALDE la primăria Dângeni.

Vicepreședintele ALDE Botoșani, Florin Țurcanu , acuză și el încălcarea legii de către prefectul Dan Nechifor în cazul celor doi consilieri.

„Să blocheze ordinul prefectului ca să-i suspende. Au informat și prefectul că vor depune o contestație atunci când intră în posesia unui document. Partidul nu le-a remis nicio hârtie celor doi, dar prefectul imediat a emis ieri dimineață ordinul, a cerut de la Tribunal dacă există o contestație depusă. Normal că nu există că nu au primit nicio hârtie de la partid și au emis ordinele de ieri pe azi. Este un abuz clar pe față, fără nicio perdea, la comanda unui partid politic, în speță a PNL. Iar prefectul execută ordinele de partid fără să crâcnească, deși legea spune că este apolitic”, acuză Florin Țurcanu, vicepreședintele ALDE Botoșani.