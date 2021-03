Prejudiciul ICA, o aberaţie fără precedent

Aspecte şocante apar în actele procurorilor de la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie privind abuzurile din dosarul ICA! Aurelia Nicolae, specialista care a stabilit prejudiciul enorm reţinut în speţa privind privatizarea Institutului pentru Cercetări Aimentare a recunoscut faptul că a comis grave erori Eva îi ceruse acesteia să facă un raport pe tema privatizării Institutului pentru Cercetări Alimentare, dosar în care au fost condamnate 13 persoane. SIIJ a întrebat mai multe instituţii dacă privatizarea ICA a fost legală. Au venit cu astfel de puncte de vedere şi ADS, dar şi Ministerul Finanţelor. În 2008, Agenţia Domeniilor Statului, entitatea ce privatizase ICA, spunea foarte clar că nu există prejudiciu şi că valoarea identificată de DNA drept prejudiciu este o PĂRERE NEFUNDAMENTATĂ. În 2003, legislaţia obligatorie aflată în vigoare şi aplicabilă SC Institutul de Cercetări Alimentare SA spunea că, în cazul în care activul net contabil al unei societăţi era sub o treime din activul net total, se folosea un raport de evaluare simplificat pentru evaluarea valorilor acţiunilor. Şi se putea face, opţional, o reevaluare a patrimoniului societăţii, doar dacă rata inflaţiei pe ultimii ani depăşea 100 la sută. Aurelia Nicolae a flasificat acest calcul şi s-a încurcat în propriile declaraţii de mai multe ori, anul trecut, în faţa anchetatorilor de la SIIJ:„ Este consemnat , într-adevăr, în raportul de constatare o rată a inflaţiei, pe perioada 1998-2001, de 125,8%, însă acest aspect este reţinut în MOD ERONAT(...) Această EROARE o explic în condiţiile în care am întocmit raportul de constatare IN GRABĂ , termenele de realizare fiind scurte şi aveam în acelaşi timp mai multe lucrări de realizat. „ Specialista DNA nici măcar nu ştia cum se calcula rata inflaţiei: ” eu sunt cea care a calculat ratele de inflaţie, fiind ajutată de un coleg pe nume Cuciureanu Florin, specialist DNA, asta deoarece nu ştiam foarte bine modalitatea de calcul a ratei inflaţiei”. Aurelia Nicolae, cea care , prin raportul său a trimis la închisoare mai multe persoane în acest dosar, a venit şi cu alte mărturisiri , la fel de şocante: „Nu mi amintesc cum am gândit atunci când am consemnat în raportul respectiv.Nu ştiu de ce am reţinut şi anul 1999.Este eronată modalitatea de calculare a indicelui de 125,8%, Așa cum am declarat mai sus, arăt că această perioadă a fost luată în calcul în mod eronat și calculul este de asemenea greșit. ...Calculul a fost greşit

Şi alte declaraţii date recent la SIIJ scot la iveală şi alte abuzuri ce nu au fost sancţionate . Fosta directoare a Direcţiei Buget Finanţe, Carmen Bidaşcu a declarat: „Referitor la creanțele stabilite prin hotărâri judecatorești definitive și irevocabile, instituția publică are obligația de a face dovada (...)ca acea creanță se justifică. ”.Miron Moldovan, fost director general al Direcției Buget Finante și Fonduri Europene în anul 2008, spunea în 2019, că nu exista o bază legală pentru ca instituţia să recunoască presupusa pagubă: “ Ministerul nu putea să înregistreze această cheltuială dacă nu era certă.Așa cum am menționat mai înainte, prejudiciul nu putea fi înregistrat în contabilitate întrucât nu existau documente certe care să fundamenteze existenţa acestuia”. Mai mult, funcţionarii din Ministerul Agriculturii dau de înţeles că , dacă nu erai de acord cu DNA în acea perioadă, riscai să fii arestat. Miron Moldovan, fost director al Direcţiei Buget Finanţe recunoşte că nu conta realitatea : „Nu puteai sa te opui solicitării DNA care îţi spunea ţie minister că ai un prejudiciu şi un folos de care a fost lipsit ministerul. Având în vedere modul categoric în care mi s.au cerut relaţii de către DNA am apreciat că nici nu puteam să răspund altfel întrucât probabil aş fi fost arestat sau mi s-ar fi făcut dosar penal”