Premieră în istoria Jocurilor Olimpice: doi frați au luat aurul în aceeași zi

Pentru prima dată în istoria Jocurilor Olimpice un frate și o soră au câștigat aurul în aceeași zi, la un sport individual. Este vorba despre frații japonezi Abe Hifumi și Abe Uta, care au devenit campioni olimpici la judo, duminică, pe tărâm japonez.

Abe Hifumi, a câștigat a treia medalie de aur a delegației Japoniei, la Tokyo 2020, la judo masculin, la categoria -66 kg, cu o victorie prin ippon, în fața georgianului Vazha Margvelashvili, informează Mediafax.

El s-a alăturat surori sale mai mici, Uta, care a câștigat aurul, mai devreme, în aceeași zi, la categoria -52 kg, cei doi devenind astfel primul frate și soră din istoria Jocurilor Olimpice care câștigă aurul în aceeași zi, în într-un sport individual.

"A fost pentru noi cea mai bună zi din viața noastră. Nu cred că noi, ca frate și soră, am fi putut străluci mai tare pe această scenă, cunoscută sub numele de Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sunt atât de fericit. M-am simțit foarte calm în finală", a declarat Hifumi după finală.

"Am luptat judo-ul meu de la început până la sfârșit. Am fost incredibil de emoționant, fără îndoială. Dar am fost hotărât să ies de pe tatamiul acestor Jocuri de la Tokyo nu doar cu victoria, ci și cu capul sus, privind înainte.”, a mai spus Hifumi, pentru olympics.com

"Medalia se simte foarte greu", a adăugat el. "Sunt atât de multe lucruri în această medalie de aur. Poate că am doar 23 de ani, dar această medalie de aur conține toți cei 23 de ani și simt greutatea ei. Drumul pentru a ajunge aici a părut că a durat o veșnicie. Dar, obstacolele pe care a trebuit să le depășesc, au fost menite să mă ajute. Totul a fost pentru această medalie de aur".

Hifumi este de dublu campion mondial și a trebuit să câștige un meci istovitor de 24 de minute împotriva coechipierului Joshiro, în decembrie anul trecut, pur și simplu pentru dreptul de a reprezenta Japonia la aceste Jocuri Olimpice. El a câștigat duminică patru meciuri consecutive, dintre care trei prin ippon.

Sora lui, Abe Uta, s-a impus la categoria la care a evoluat și Andreea Chițu. Japoneza a trecut în semifinale de italianca Odette Giuffrida, cea care o eliminase pe Chițu, și care în final a luat medalia de bronz.

În finală, Abe Uta a învins-o apoi pe franceza Amandine Buchard.