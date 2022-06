Premieră la Teatrelli: 'Fade In / Fade Out', un spectacol-laborator care aduce un element de noutate pe scena din București

Pe 7 iunie și 9 iunie va fi prezentată o nouă producție creart/Teatrelli, un spectacol-laborator care aduce un element de noutate pe scena din București, integrând sunetul binaural într-o experiență teatrală: „Fade In / Fade Out”, în regia lui Bogdan Mustață.

Bogdan Mustață este câștigător al Ursului de Aur pentru Scurtmetraj în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin (2008), informează Mediafax.ro.

Captat cu microfoane plasate în urechile actorilor, sunetul este perceput de către spectatori live, în căști, ca și cum urechile actorilor devin ale publicului. „Fade In / Fade Out” este un spectacol care explorează dimensiuni ale procesului de pierdere și doliu, atât din perspectiva celui care îngrijește, cât și din perspectiva bolnavului, urmărind, cu precădere, felul în care boala și iminenta dispariție a unuia dintre ei transformă relația acestora și modul în care ei interacționează. Spectacolul încearcă să dea un sens concret acestei separări prin explorarea distanței fizice care se creează între personaje, spațiul fiind redat cu ajutorul sunetului binaural.

Regia noii producții creart/Teatrelli este semnată de Bogdan Mustață, iar conceptul dramaturgic îi aparține cunoscutei scriitoare și jurnaliste Elena Vlădăreanu. Distribuția spectacolului îi reunește pe actorii Ela Ionescu și Bogdan Albulescu.

Avanpremira și premieră „Fade In / Fade Out” au loc pe 7 iunie și 9 iunie, de ora 19.00, la Teatrelli (Piața Lahovari, Nr.7), iar biletele sunt disponibile prin Eventbook.

„Este ca și cum urechile actorilor devin ale publicului. Acum câțiva ani, am făcut un film 3D și mi-am pus problema: cum se prezintă spațiul? Vizual era destul de simplu, sunt cele două camere cu care filmezi, ca să creezi volumul personajelor. Am încercat să integrez însă cumva și partea aceasta de sunet în film și, evident, cea mai simplă soluție ar fi fost să folosesc sunetul binaural. Nu am ajuns să-l integrez atunci, dar m-am apucat să fac niște experimente, inclusiv cu o metoda mai puțin folosită, dar care mi s-a părut mult mai interesantă: să încerc să pun niște microfoane chiar în urechile actorilor, iar spectatorul să recepteze în căști exact ce aude actorul. Mi s-a părut că se poate crea astfel o relație de empatie sau identificare foarte puternică a spectatorului cu actorul care poartă microfoanele. În film, această relație s-ar fi atenuat, în teatru însă poate fi pusă mult mai bine în valoare”, explică regizorul Bogdan Musață.

„Când mi s-a propus să mă gândesc la un concept dramaturgic pornind de la empatie, m-am gândit aproape imediat la boală. Nu începuse războiul, iar pandemia era cea mai mare problemă a noastră. Cât de mult mai poţi empatiza după ce boala devine rutină? Cât de mult mai poţi arăta susţinere, cât de mult mai poţi arăta iubire faţă de celălalt când celălalt, treptat, dispare? Simţi regret sau uşurare? Înainte de a avea textul, am avut titlul şi propriile mele temeri de care mă apropiam şi mă îndepărtam. Şi ceva concret: editând sunet, butoanele Fade In/ Fade Out sunt preferatele mele :) Apoi a urmat o perioadă de jumătate de an în care am citit foarte mult, am vorbit cu oameni care au grijă de alţi oameni: niciodată nu le voi putea mulţumi suficient pentru generozitatea cu care s-au deschis în faţa mea şi cu care mi-au împărtăşit gândurile şi emoţiile”, spune Elena Vlădăreanu.

„Fade In / Fade Out” este proiectul care a câștigat open call-ul lansat de creart/Teatrelli în 2021 în vederea montării unui spectacol-laborator.