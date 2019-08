Premierul Dăncilă, replică pentru cei care acuză tăierile de la Educaţie: 'Nimeni nu a spus că este pentru prima dată când PIB depășește 1.000 de miliarde'

Viorica Dăncilă a declarat, cu privire la rectificarea bugetară, că foarte mulți discută despre reducerile de fonduri la unele ministere, însă mult mai puțini vorbesc despre faptul că rectificarea a fost pozitivă sau că PIB va depăși 1.000 miliarde.

„Am văzut atacurile apărute în spațiul public. Această rectificare e una pozitivă, pentru că foarte mulți au discutat doar despre reducerile de buget pe anumite ministere, dar am văzut foarte puțini care au discutat despre o rectificare pozitivă. Mai mult decât atât. Au luat în calcul numai faptul că s-a tăiat pe anumite ministere și o să iau Ministerul Educației, pentru că este un minister de interes, că s-a tăiat pe Ministerul Educației, dar nimeni nu a spus că anul acesta avem o alocare bugetară cu 45,4% mai mare decât anul trecut. Nimeni nu a spus că este pentru prima dată când PIB depășește 1.000 de miliarde de lei. Depășim estimarea pe care am făcut-o. Noi am făcut o estimare de 1.022 de miliarde și ne ducem la 1.031 de miliarde. Deci mult, mult mai mare. Au luat fiecare cum le-a convenit aceste cifre”, a afirmat Viorica Dăncilă, duminică, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Premierul a mai explicat că la Ministerul Educației au existat bani care nu au fost cheltuiți, motiv pentru care, la rectificarea bugetară, a fost decisă realocarea sumele către alte zone în care era nevoie de bani.

„Legat de anumite reduceri la ministere de interes. Au fost bani care nu au fost cheltuiți și o să mă refer din nou la Ministerul Educației. Avem programul 'Merg la școală', un program care încă nu a fost implementat, nu au făcut demersurile necesare pentru ca acest program să fie implementat și atunci ce era să facem? Să lăsăm fondurile acolo, pe care nu le puteau cheltui, în loc să le redirecționăm către alte ramuri unde chiar aveam nevoie de fonduri?”, a completat Dăncilă.

Șeful Executivului a mai spus că mulți nu vorbesc despre faptul că Guvernul și-a respectat promisiunile, cum ar fi creșterea punctul de pensie de la 1 septembrie sau creșterea pensiei minime, ci doar despre reducerile de fonduri la ministere.

„Mai mult toți au dat aceste cifre că am redus bugetul pe aceste ministere, dar nimeni nu a spus că ne ținem promisiunile, că la 1 septembrie creștem punctul de pensie, că vom crește pensia minimă, că dacă la un minister vor reveni la un program, cum e cel de la Educație sau în altă parte, în a doua rectificare vom aloca fondurile necesare astfel încât programul respectiv să poată fi implementat. Acolo unde avem nevoie de o suplimentare a fondurilor la a doua rectificare vom face acest lucru”, a conchis premierul.