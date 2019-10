Premierul desemnat, Ludovic Orban: 'PMP a anunţat disponibilitatea de a susţine guvernul'

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri că există disponibilitatea din partea reprezentanţilor PMP de a pune specialişti la dispoziţia noului guvern şi că urmează să se stabilească care va fi acest nivel de implicare, potrivit Agerpres.

"După discuţia pozitivă pe care am avut-o cu deputaţii din grupul minorităţilor, urmarea căreia liderul grupului a anunţat disponibilitatea de a susţine guvernul, astăzi am avut a doua întâlnire care are un rezultat pozitiv. Am constatat că nu avem divergenţe majore cu PMP. Discuţia de astăzi a fost una pozitivă, în care am stabilit teme importante care trebuie rezolvate de viitoarea guvernare şi o dorinţă de colaborare în continuare. (...) Există disponibilitatea din partea partenerilor noştri din PMP de a-şi pune la dispoziţia guvernului specialişti, urmează să stabilim care va fi acest nivel de implicare. Vom parcurge prima rundă de negocieri, vom vedea care sunt poziţiile tuturor partenerilor noştri şi la a doua rundă de negocieri vom armoniza toate punctele în care nu ne-am înţeles de la prima rundă de negociere", a spus Orban la Palatul Parlamentului, după ce s-a întâlnit cu delegaţia PMP.

Citește și: Ludovic Orban s-a aliat cu dușmanul de moarte al lui Liviu Dragnea! A fost publicat în Monitorul Oficial

El a adăugat că PNL şi PMP sunt membre în Partidul Popular European, au foarte multe puncte comune, foarte multe afinităţi şi colaborează la nivel european şi în România de o bună bucată de vreme.

"Sunt convins că ne vom înţelege şi că parlamentarii PMP vor susţine guvernul", a conchis el.