Premii URIAȘE la Loto 6/49, tragerile speciale de Anul Nou

Vineri, 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 300.000 de lei

JOKER – 150.000 de lei

LOTO 5/40 – 100.000 de lei

Report la Joker la categoria I de peste 6,38 milioane de euro

La Tragerile Speciale Loto de Craciun Loteria Romana a acordat 34.521 de castiguri in valoare totala de peste 2,84 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,72 milioane de lei (peste 349.200 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 3,1 milioane de lei (aproximativ 627.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31,59 milioane lei (peste 6,38 milioane de euro). La Noroc Plus la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 201.000 lei (peste 40.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,22 milioane de lei (peste 247.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 85.100 de lei (aproximativ 17.200 de euro).

La tragerea Joker din 24 decembrie s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 171.829,92 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Cluj-Napoca.

Tot la Joker, la categoria a III-a s-au inregistrat trei castiguri a cate 91.642,62 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Cisnadie, Constanta si sectorul 4, Bucuresti.

La tragerea Loto 5/40 din 24 decembrie s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 59.949 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Sfantu Gheorghe, jud. Covasna.

Joi, 30 decembrie si duminica, 2 ianuarie, nu au loc trageri loto.