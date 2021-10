Premiile Salonului Internaţional de Artă Fotografică Varadinum au fost prezentate în Piaţa Unirii din Oradea

Cele 81 de fotografii selectate din 4.200 realizate de 380 de autori din 55 de ţări şi premiate în cadrul Salonului internaţional de Artă Fotografică "Varadinum" sunt expuse, timp de o lună, în Piaţa Unirii din Oradea.

Fotoclubul Varadinum din Oradea, prin preşedintele ei, artistul fotograf Ovi D. Pop, în Top 10 mondial anul trecut, a prezentat vineri, în aer liber, premiile ediţiei a V-a a acestui salon, pe cele trei secţiuni: open color, open monocrom şi face&body.

Evenimentul susţinut în condiţii restrânse numeric, din cauza pandemiei, a fost transmis live pe Facebook, Instagram şi YouTube din Piaţa Unirii. În acelaşi context, au fost prezentate şi fotografiile premiate. Printre vizitatorii expoziţiei s-a aflat şi episcopul greco-catolic Virgil Bercea, încântat de calitatea imaginilor, de valoarea acestei expoziţii, dar şi de naturaleţea şi pasiunea cu care artistul fotograf Ovi D. Pop şi-a transmis mesajele în eter, informează Agerpres.

Pentru expunerea în piaţă, imaginile au fost tipărite pe o hârtie specială, pe zece panouri faţă-verso. Unul din panouri, de exemplu, este dedicat celui mai bun autor, John Sheridan, din Irlanda, altul - medaliaţilor cu aur, pe un alt panou se pot vedea chiar membrii juriului cu câte o lucrare personală. De asemenea, este postat tabelul cu câştigătorii acestei ediţii, pe secţiuni, alături de o trecere în revistă a celor patru ediţii anterioare.

În cadrul vernisajului a fost prezent fizic şi premiat Cel mai bun autor român, Mihai Romeo Bogdan, orădean şi membru al clubului de fotografie Varadinum.

''Eu nu mă consider artist, ci doar fotograf. Chiar dacă fotografiez de mulţi ani, abia de anul trecut am început să particip la concursuri. În acest an, am peste o sută de premii câştigate, pe plan mondial. În România sunt doar câteva concursuri, iar valoarea se dovedeşte în confruntări internaţionale. Ce înseamnă fotografia pentru mine? Mai puţine cuvinte. Las imaginea să vorbească'', a declarat, pentru AGERPRES, The Best Romanian Entrant, Mihai Bogdan.

La această ediţie, s-au înscris 380 de autori din 55 de ţări cu 4.199 de fotografii. Jurizarea s-a făcut on-line, pe platforma concursului şi live pe Zoom la definitivarea câştigătorilor, de către Agatha Bunanta din Indonezia, Marcel van Balken din Ţările de Jos, Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz din Spania, Magdó István şi Grigore Roibu din România.

La fiecare categorie s-au acordat câte cinci medalii de aur, pe lângă cele de argint, bronz şi menţiuni, deoarece concursul a fost patronat de Federaţia Internaţională de Artă Fotografică, Photographic Society of America, Asociaţia Artiştilor Fotografi din România, Global Photo Union, International United Photographers, Asociaţia Internaţională Euro Foto Art din Oradea şi Asociaţia Artiştilor Fotografi din Ungaria.

Organizatorul salonului, Ovi D. Pop, a reuşit să intre, anul trecut, în Top 10 mondial, pe filiera Societăţii Americane de Fotografie, cel mai vechi for internaţional de artă fotografică, înfiinţat în 1934. Doar trei români au avut acest privilegiu de a ajunge în Top 10 - Nagy Lajos, Jakab Tibor şi Ovi D. Pop. Anul acesta Ovi D. Pop a fost numit maestru al Photographic Society of America, alături de ceilalţi doi.

Federaţia Internaţională de Artă Fotografică a clasat Fotoclubul Varadinum din Oradea pe locul 12 în cadrul competiţiei mondiale "World Cup for Clubs" (Cupa mondială a Fotocluburilor) în care s-au înscris 213 fotocluburi din lume. Potrivit artistului fotograf Ovi D. Pop, este cea mai înaltă poziţie câştigată până acum de un club din România. Clubul are, în prezent, 55 de membri, din Oradea, din ţară, dar şi de peste hotare.

Proiectul Salonului internaţional Varadinum a fost sprijinit de Consiliul Judeţean Bihor, Primăria Oradea, Todoceram, Ideart, Asociaţia Ovi D. Pop şi Duran's.