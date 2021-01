Premiul Costa Book of the Year a fost câștigat de scriitoarea Monique Roffey; romanul The Mermaid of Black Conch a impresionat juriul

Scriitoarea Monique Roffey a câştigat premiul Costa Book of the Year, cu valoare de 30.000 de lire sterline, pentru cel de-al şaselea roman al său, "The Mermaid of Black Conch", scrie The Guardian, potrivit News.ro.

Scriitoarea britanică născută în Trinidad a învins alţi patru candidaţi. Juriul a caracterizat cartea "extrem de originală, care lasă impresia unui clasic în devenire". Romanul este o poveste de dragoste între un pescar şi o sirenă capturată din mare, scrie BBC.

Bazată pe o legendă, povestea este plasată într-un sat din St. Constance. David, un pescar local, atrage pe neaşteptate atenţia lui Aycayia, o sirenă care se simte atrasă de cântecul său. Atunci când este capturată din mare în timpul unui concurs anual de pescuit, David face tot ce poate pentru a o salva, însă cu consecinţe dramatice.

Roffey a spus că este "încântată" că a câştigat, ceea ce înseamnă un vot de încredere pentru literatura din zona Caraibelor.

Profesoara Suzannah Lipscomb, preşedinta juriului, a spus: "The Mermaid of Black Conch este o carte extraordinară, frumos scrisă, captivantă, viscerală - plină de energie mistică şi personaje de neuitat".

Alte premii acordate pe 4 ianuarie: "Love After Love", de Ingrid Persaud - roman de debut, "Voyage of the Sparrowhawk", de Natasha Farrant - carte pentru copii, "The Historians", de Eavan Boland - poezie, şi "The Louder I Will Sing", de Lee Lawrence - biografie.