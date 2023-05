Dezvăluiri de la întâlnirea președintelui cu sindicaliștii: mesajul transmis de Klaus Iohannis pentru profesori

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor, a afirmat că la întâlnirea de marţi de la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă se gândeşte să gireze acel acord propus de către premierul Nicolae Ciucă şi a răspuns afirmativ. Nistor a menţionat că s-a vorbit despre ce ar trebui să apară în textul acordului respectiv şi acolo s-a oprit discuţia, precizând că greva în educaţie va continua.

Marius Nistor a fost întrebat, miercuri, la Prima News, despre întâlnirea pe care sindicaliştii au avut-o cu preşedintele Klaus Iohannis.

“Vreau să clarific un lucru nu este vorba de nici o promisiune. Noi am venit acolo cu două revendicări clare: creşterile veniturilor salariale ale colegilor noştri cu 25% şi un act normativ prin care să stipuleze că salariul debutantului cu studii superioare va fi echivalentul salariului mediu brut pe economie, urmând să stea la baza viitoarei legi unitare de salarizare şi a grilei de salarizare pe care o va cuprinde aceasta. Asta este ceea ce am discutat. Preşedintele a spus că pe partea creşterilor salariale, nu poate veni cu nimic în plus actualul Guvern, fiind treaba Guvernului, rămânând varianta primelor şi a banilor care provin din fonduri europene. În privinţa actului normativ, domnia sa a mers pe ideea promovării acelui acord propus de către premierul Ciucă. La un moment dat, a fost întrebat dacă se gândeşte să gireze acordul în cauză, moment în care a spus, da, girează şi va monitoriza să fie adus la îndeplinire în totalitate. S-a discutat despre conţinut, cam ce anume ar trebui să apară în textul acordului respectiv şi aici s-a oprit discuţia. Mai departe am dat informaţiile de rigoare colegilor noştri, iar ei s-au exprimat la acel moment că greva va continua”, a declarat Marius Nistor, informează NEWS.RO.

El a fost întrebat dacă sindicaliştii vor mai avea miercuri sau joi vreo întâlnire cu autorităţile. “Noi nu ne ducem să cerşim întâlniri cu nimeni”, a răspuns preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”.