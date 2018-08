Preşedintele Asociaţiei Magistraţilor, despre uluitorul caz al procuroarei Mariana Alexandru: 'Ce s-a putut întâmpla patru ani într-un astfel de dosar?'

Preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România, judecătoarea Andreea Ciucă, reacţionează la cazul procuroarei Mariana Alexandru, prezentat în exclusivitate de STIRIPESURSE.RO. Deşi judecătoarea Ciucă nu intră pe fondul problemei, această susţine că trebuie să existe răspunsuri la situaţia gravă care s-a creat.

În anul 2014, procurorul Mariana Alexandru s-a pensionat chiar când instrumenta dosarul Gala Bute - ea fiind cea care a infirmat soluţia iniţială dată în cauză. Aceasta a aflat abia acum că avea un dosar la DNA, folosit pentru a o forţa să plece la pensie. Dosarul a fost clasat pe motiv că faptele nu există. Mariana Alexandru a anunţat că va depune plângere penală împotriva celor responsabili.

Judecătoarea Mariana Ciucă, preşedintele AMR, comentează această situaţie în contextul informaţiei că la DNA există nu mai puţin de 300 de dosare în care sunt vizaţi magistraţi. Ciucă afirmă că s-a cerut de mai multe ori să se spună care este numărul acestor dosare, însă DNA a refuzat să furnizeze informaţia.

"Acest număr a fost dat publicităţii pentru prima oară. Ne punem întrebarea, în mod cu totul şi cu totul îndreptăţit, de ce a ieşit la iveală această cifră foarte mare într-un interviu care a fost dat cu privire la ocuparea unei funcţii în DNA şi nu ni s-a spus niciodată până acum acest aspect. Nu pentru că nu am întrebat. Această situaţie a fost deseori solicitată, în sensul de a ni se spune câte dosare penale există în lucru la DNA. Noi, ca instanţe, mereu trebuie să dăm statistici atunci când ni se solicită, în calitate de informaţie publică. Am cerut să ni se spună câte dosare sunt intrumentate împotriva magistraţilor, mai ales că acest subiect a fost dezbătut ca atare şi în cadrul discuţiilor din parlament, referitoare la modificările legilor justiţiei, în legătură cu acea secţie pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. În cadrul dezbaterilor, s-a pus şi problema numărului de dosare existente pe rolul DNA cu privire la judecători şi procurori. Nu ni s-a spus până în acest moment niciodată. Din câte am înţeles, şi colegii UNJR au făcut chiar o solicitare scrisă în acest sens, câte dosare sunt înstrumentate la DNA şi, bineînţeles, atunci ar fi trebuit să arate câte sunt referitoate la judecători şi procurori. Nu am primit un astfel de răspuns. Din punct de vedere managerial, cel puţin, este cu totul şi cu totul incorect şi inacceptabil. Trebuie să ştim din timp în timp, aşa cum dăm noi aceste statistici la nivelul instanţelor, din care rezultă categoriile de cauze, vechimea acestora, la fel trebuie să seîntâmple şi la DNA", a declarat Andreea Ciucă, pentru STIRIPESURSE.RO.

Judecătoarea afirmă că sunt lucruri grave care nu se cunosc, referitoare la vechimea şi la respectarea procedurilor penale, context în care este relevant cazul procuroarei Mariana Alexandru.

"La ora asta, ştim că există un număr mare, niciodată spus până acum, de dosare referitoare la judecători şi procurori. Ce nu ştim? Şi aici încep să apară lucrurile grave. Nu ştim ce vechime au aceste dosare şi în câte dintre aceste dosare s-a adus la cunoştinţa persoanelor suspecte faptul că există respetivul dosar. Acest lucruri sunt importante, în primul rând pentru că ne referim la procedura penală, care trebuie respectată. În al doilea rând, am putea evita situaţii de genul celei pe care aţi prezentat-o, cazul doamnei procuror Alexandru, care se trezeşte după patru ani cu o ordonanţă de clasare, fără să ştie nimic. Ce s-a făcut - ca principiu întrebăm, nu pe dosarul respectiv -, ce s-a putut face patru ani într-un dosar, ca să se ajungă după patru ani la concluzia că faptele nu există? Asta este marea problemă cu care ne confruntăm", a mai declarat Andreea Ciucă.

Preşedintele AMR a precizat că mai există cazuri de abuzuri la adresa magistraţilor, chiar dacă unii dintre reprezentanţii judecătorilor şi procurorilor nu vor să se vorbească despre acest lucru.

"Situaţii de acest gen sau situaţii similare ne-au mai fost aduse la cunoştinţă pe parcursul timpului de către colegi. Unul dintre cazuri a fost prezentat de AMR şi în faţa Comisiei de la Veneţia. Colegii dintr-o altă asociaţie profesională ne-au acuzat pe Facebook, spunând că s-a trecut acea linie roşie în care vorbeşti de cazul personal şi acest lucru nu este admisibil. Dacă ai o decizie definitivă de achitare, ce trebuie să faci, ca judecător, să taci? Să spui că aceste lucruri nu s-au întâmplat? Să satisfaci o dorinţă de a nu se vorbi despre calvarul prin care ai trecut? Cred că trebuie să fim mult mai echilibraţi.

Acestea sunt problemele: numărul acestor dosare, vechimea acestor dosare şi faptul că persoanele care sunt vizate nu cunosc despre existenţa dosarului, deşi, iată, în cazul de azi, au trecut patru ani în care acest dosar s-a aflat pe masa procurorului pentru a fi instrumentat. De aici, ce s-a putut întâmpla patru ani într-un astfel de dosar, ce s-a făcut într-un astfel de dosar într-o perioadă lungă de patru ani, pentru a se ajunge la concluzia că faptele nu există. Această incertitudine şi această lentoare trebuie să pună nu numai întrebări, ci să ducă şi la răspunsuri", a mai declarat judecătoarea.

Întrebată dacă mai cunoaşte cazuri de magistraţi care au ieşit din sistem prin pensionare în doar 10 zile (între semnarea cererii de pensionare şi emiterea decretului), la fel cum s-a întâmplat cu procuroarea Mariana Alexandru, judecătoarea Ciucă a răspuns că trebuie să cugete la acest aspect. În contextul discuţiei despre o viitoare plângere penală a procuroarei Alexandru împotriva responsabilor de la DNA, preşedinta AMR a sfătuit-o actuala consilieră a şefului DIICOT să spună ce ştie.

"Dacă lucrurile aşa s-au întâmplat, mă refer la pensionarea doamnei şi ameninţări la adresa dumneaei, ar trebui să fie prima care să iasă şi să spună aceste lucruri, să le fundamenteze, pentru a vedea apoi noi ce reacţie putem avea", a concluzionat judecătoarea Andreea Ciucă.