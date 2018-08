Consiliera şefului DIICOT, reacţie la dezvăluirile STIRIPESURSE.RO: Plângere penală împotriva responsabililor de la DNA

Fostul procuror DNA Mariana Alexandru, în prezent consilierul șefului DIICOT, reacţionează la dezvăluirile STIRIPESURSE.RO. Aceasta precizează că a aflat, în urmă cu o zi, că Direcția i-a întocmit un dosar de corupție în urmă cu 4 ani, clasat recent, întrucât fapta nu există. Procurorul vrea să depună plângeri penale și să afle dacă a fost supravegheat, transmite Mediafax.

Vezi şi: EXCLUSIV - Unul dintre cele mai grave abuzuri din istoria DNA: Procuroarea Mariana Alexandru, 'eliminată' printr-un dosar fabricat, clasat după patru ani

Procurorul Mariana Alexandru, în anul 2014, când instrumenta dosarul Gala Bute - ea fiind cea care a infirmat soluţia iniţială dată în cauză - a plecat din DNA prin semnarea deciziei de pensionare, înainte de a fi uată o decizie privind anchetarea fostului ministru al Turismului, Elena Udrea. Despre dosarul despre care a aflat recent, precizează că a fost clasat în urmă cu câteva zile, pentru că fapta nu există, iar infracțiunile de care a fost acuzată sunt favorizarea făptuitorului, reţinerea sau distrugerea de înscrisuri şi abuz în serviciu contra intereselor publice.

„Confirm că ieri (vineri, n.r.) în jurul orei 16:00, am intrat în posesia acestei soluții. Am citit documentul și sunt șocată de dimensiunea abuzului care s-a făcut. O dovadă evidentă este că acest dosar a fost ținut timp de 4 ani, până în momentul în care, probabil în perspectiva controlului Inspecției Judiciare, a fost soluționat. Salut inițiativa Inspecției Judiciare de a efectua controlul pe dosarele cu magistrați pentru că fără această acțiune dosarul meu ar fi fost în continuare ascuns, pentru a nu se află teribilul abuz al conducerii DNA. Dacă eu, un procuror-șef din DNA, cu peste 30 de ani vechime din care 9 chiar în DNA, am pățit așa ceva, atunci sunt curioasă ce regăsim în celelalte 299 de dosare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, procurorul Mariana Alexandru.

Potrivit magistratului, intenționează să formuleze plângeri împotriva procurorului care a instrumentat dosarul său și să afle dacă a fost supravegheată tehnic.

„Intenționez să uzez de toate căile legale pentru a afla adevărul și pentru a obține reparația prejudiciului moral și profesional care mi a fost adus. În concret, voi formula plângeri penale împotriva persoanelor care au generat și întreținut acest abuz. Voi formulă inclusiv o sesizare la Inspecția judiciară pentru tergiversare și exercitarea funcției cu rea credință de către procurorul de caz. Doresc să studiez în amănunt acest dosar și să mă lămuresc inclusiv dacă am fost supravegheată și, dacă da, care a fost temeiul - Codul de Procedura Penală sau Legea siguranței naționale”, a mai spus consilierul șefului DIICOT.

Întrebată despre motivele plecării sale din DNA, în anul 2014, Mariana Alexandru a răspuns: „Împreună cu cei apropiați am hotărât să așteptam ca adevărul să iasă la iveală, pentru că am realizat că autorii abuzului puteau să facă orice asupra oricui, fără să răspundă. A fost modul meu de a-mi proteja familia. Aceste aspecte le voi detalia în plângerea penală și în acțiunea civilă pentru daune morale pe care le voi formula. Toți cei vinovați trebuie să răspundă. Să răspundă în față legii și să explice faptele lor, întregii societăți”.

De asemenea, magistratul a subliniat că nu poate oferi mai multe informații privind dosarul de la DNA, recent clasat: „Acum sunt consilierul procurorului-șef DIICOT. Mă bucur că mi s-a oferit posibilitatea de a-mi valorifica cei 30 de ani de experiență în magistratură. Ce am avut de spus am spus. Restul, voi spune în fața instituțiilor statului. Cu tot respectul pentru ceea ce faceți, cred că este suficient, justiția trebuie să se facă în sala de judecată”.

Fostul procuror a lucrat în dosare precum "Zambaccian", dar şi în cauzele în care au fost vizaţi fostul senator Cătălin Voicu şi fostul ministru al Tineretului, Monica Iacob Ridzi.

În ceea ce priveşte dosarul "Gala Bute", Mariana Alexandru este cea care a infirmat soluţia iniţială dată în cauză, însă a plecat din DNA înainte de a fi luată o decizie privind anchetarea fostului ministru al Turismului, Elena Udrea.

Tot Mariana Alexandru este cea care a lucrat şi în dosarul fostului judecător CSM Adrian Neacşu, acuzat în 2013 de DNA de participaţie improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual şi uz de fals, în legătură cu drepturi financiare încasate în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, precum diurnă, cazare şi alte cheltuieli de deplasare. Concret, DNA îl acuza pe judecător că ar fi încasat drepturi, deşi nu ar fi fost prezent tot timpul la CSM.

O altă cauză în care a lucrat Mariana Alexandru este cea a fostului procuror al Parchetului General, Angela Nicolae. Aceasta a fost condamnată, în 2015, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la patru ani de închisoare cu executare, fiind găsită vinovată de trafic de influenţă, după ce a cerut aproape 88.000 de lei pentru a interveni în mai multe dosare.

Mariana Alexandru a fost susţinută de către Ambasada SUA în octombrie 2013, când procurorul general de atunci a vrut să o schimbe de la Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din DNA, pe ea şi pe Lucian Papici. Misiunea diplomatică preciza atunci, într-un răspuns pentru MEDIAFAX, că este "esenţial" ca numirea înlocuitorilor procurorilor Lucian Papici şi Mariana Alexandru, care au "o importanţă crucială", să fie "rezultatul unor proceduri corecte şi al consultărilor, astfel încât DNA să continue să fie condusă de procurorii cei mai competenţi, curajoşi, cu realizări remarcabile în lupta împotriva corupţiei".

În 2015, ea a fost selectată de delegaţia Uniunii Europene de la Chişinău, fiind numită în funcţia de expert, pentru a oferi asistenţă în domeniul investigării infracţiunilor economico-financiare.

Mariana Alexandru este soţia lui Ion Alexandru, care a activat ca procuror militar în cadrul DNA, acesta părăsind instituţia în anul 2015, ca urmare a reorganizării serviciului în cadrul căruia activa, la scurtă vreme după pensionarea soției sale.