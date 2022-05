Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti - Ilfov a explodat: Rubrici, amenzi noi și grase, în nou program de vaccinare

Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti - Ilfov, Sandra Alexiu, afirmă că s-a săturat de birocraţia din sistem şi modificările impuse de ”capete luminate”, referindu-se la schimbările care vizează Programul Naţional de Vaccinare. ”Nu avem mai multe, nu avem condiţii mai civilizate (...) avem însă formulare noi de raportare, cu multe rubricuţe”, afirmă medicul, precizând că există şi amenzi mai mari, dar şi o mulţime de restricţii.

Citește și: Lege de ultimă oră: medicii care nu raportează la DSP infectații cu boli transmisibile riscă amendă de 5.000 de lei

”S-a modificat iar programul naţional de vaccinare. Aaa, nu vă bucuraţi, nu avem mai multe, nu avem pentru adulţi, nu avem condiţii mai civilizate de contractare sau transportul dozelor până la cabinete, deocamdată nu le mai avem nici pe cele obişnuite pentru copii, avem însă formulare noi de raportare, cu multe rubricuţe, în care înşirui cenepeuri, nume, prenume, pagini întregi de hârtii”, a scris medicul Sandra Alexiu pe Facebook.

Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti - Ilfov precizează că sunt sancţiuni mai mari, dar şi restricţii: ”Avem amenzi noi şi mai grase, restricţii noi şi o interdependenţă de contractul cu casele de asigurări pe care mintea mea nu le pricepe....Ce contează lista de pacienţi când ai pacienţi de vaccinat şi registru electronic de vaccinare? Ce contează dacă nu e pe lista mea dacă omul vrea sa se vaccineze la mine, iar datele sale se vor regăsi în registrul electronic!!??”.

Sandra Alexiu se referă şi la plata dozelor expirate. ”Avem de plată pentru dozele expirate care depăşesc limita legală de pierderi (ca să punem mâna să ne învăţăm să nu cerem multe doze de vaccin, ci să calculăm şi să estimăm de câte avem nevoie) şi să estimăm perfect pentru anul viitor câte femei vor rămâne gravide şi câti copii se vor naşte. Suntem, vă spun de acum, mai tari în medicina de familie românească decât Institutul Naţional de Statistică, de Prognoză şi de dat în bobi laolaltă”, a mai scris Alexiu pe Facebook.

Medicul afirmă că a început să se sature ”de atâta viziune”.

”Simt că deja ne luptăm singuri să mai ţinem în picioare uriaşul asta cu picioare de lut dar cu multe capete luminate. Nu am văzut atâtea piedici vreodată puse de nişte oameni care ar trebui sa facă să meargă lucrurile...Plus dorinţa asta de a păcăli oamenii ... Aţi fost anunţaţi de lista medicilor care vaccinează anti-covid. Nu, e o lista mincinoasă! Contractele încă nu sunt încheiate peste tot, NU se referă doar la vaccinarea anti-covid, lista are o mulţime de date personale, o listă care încalcă orice regulă de bun simţ, afişând telefoane personale în mod public (deşi am atras atenţia în repetate rânduri asupra acestui fapt, dar văd ca vorbesc efectiv la pereţi)”, a mai scris medicul.

Aceasta anunţă că nu va vaccina anti-covid.

”Nu, nu voi vaccina anti-covid, statul român şi-a bătut joc masiv şi repetat de cunoştinţele mele despre vaccinare, nu m-a ajutat absolut deloc în a educa şi promova populaţiei beneficiile vaccinării, nu a investit în comunicare şi nici în medicina de familie. Continuă să mă batjocorească în fiecare ordin publicat în Monitorul Oficial, în fiecare nouă idee care se naşte într-un birou de conţopist, în fiecare control”, a mai scris Alexiu.

Medicul a adăugat: ”M-AM SĂTURAT!” şi ”NU E BINE!”.

HG 423/ 2022 a aprobat programele naţionale de sănătate, iar normele tehnice de realizare a acestor programe au fost aprobate prin ordin de ministru.